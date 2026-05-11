  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca! O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!” Suica: "Toparlanma sürecinde tarihi fırsat var" Batmakta olan AB gözünü Suriye'ye dikti Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar! Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi! Daha önce böylesine şahit olmadınız! Yolda kalan araçları çekmede yeni dönem ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
Gündem İsrail'den küstah çıkış! AB'nin yaptırım kararı sonrası iyice hadlerini aştılar
Gündem

İsrail'den küstah çıkış! AB'nin yaptırım kararı sonrası iyice hadlerini aştılar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İsrail'den küstah çıkış! AB'nin yaptırım kararı sonrası iyice hadlerini aştılar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin topraklarını gasbeden ve şiddet uygulayan İsraillilere yönelik aldığı yaptırım kararına karşı haddini aşan açıklamalarda bulundu. AB dışişleri bakanlarının, Filistinlilere yönelik saldırıları tescillenen gaspçılara yaptırım uygulanması konusunda mutabık kalmasını "siyasi" ve "keyfi" olarak nitelendiren Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamen İsrail'e ait olduğunu ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararının ardından, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımların "keyfi" ve "siyasi" olduğunu iddia etti.

"İsrail, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik yaptırımlar uygulanması kararını kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullanan Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da her gün saldırılar düzenleyen, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımların temeli olmadığını ileri sürdü.

Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilerin ana vatanı olduğunu iddia ederek, burada Filistin topraklarını gasbederek yasadışı Yahudi yerleşimi kurma hakları olduğunu savundu.

 

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın belgelendirilmiş şekilde İsrail'in olduğunu ortaya atan Saar, bu toprakların İsrail'den alınamayacağını iddia etti.

- AB dışişleri bakanlarından İsraillilere yaptırım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurmuştu.

AB dışişleri bakanların, İsraillilerin yanı sıra Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

 

- Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

İsrail ordusu ile gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, bölgede söz konusu dönemde gaspçı İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında, 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz
İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Gündem

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

2 milyon Filistinli dar alana hapsedildi!
2 milyon Filistinli dar alana hapsedildi!

Dünya

2 milyon Filistinli dar alana hapsedildi!

Batı Yaka’da işgal! On binlerce Filistinli sürgün edildi
Batı Yaka’da işgal! On binlerce Filistinli sürgün edildi

Gündem

Batı Yaka’da işgal! On binlerce Filistinli sürgün edildi

Soykırımcılar her yerde lanetleniyor! Amerikalı radyocu: "Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Donald Trump! Yaşasın özgür Filistin!"
Soykırımcılar her yerde lanetleniyor! Amerikalı radyocu: “Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Donald Trump! Yaşasın özgür Filistin!”

Gündem

Soykırımcılar her yerde lanetleniyor! Amerikalı radyocu: “Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Donald Trump! Yaşasın özgür Filistin!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Biz niye israile yaptırım uygulamıyoruz ki..
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23