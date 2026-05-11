Sağlık Bakanlığı açıkladı! 3 vatandaşımız Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanlığı, dünyayı tedirgin eden Hantavirüs ile ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır.