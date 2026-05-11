Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Onur Özgeç’in uzun süre su yüzüne çıkmaması paniğe neden oldu.

Balık tutanlar fark etti

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) lojmanları altındaki sahilde meydana geldi. Sahildeki kayalık bölgeden özel kıyafetleriyle zıpkınla balık avlamak üzere denize açılan Onur Özgeç, uzun süre sudan çıkmadı. Kayalık bölgede oltayla balık tutanların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ile su altında ve su üstünde arama yapıldı.

15 metre derinlikte bulundu

Dalgıçlar, Özgeç'i son görüldüğü yerin 10 metre yakınında 15 metre derinlikte baygın halde buldu. Sudan çıkartılan Özgeç, Sahil Güvenlik botuna alınarak limanda bekleyen ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özgeç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.