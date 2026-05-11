Fırtına kupa mesaisinde vites yükseltti! Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor yarı final için tek yürek oldu!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kritik bir randevuya çıkacak olan Trabzonspor, zorlu müsabakanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırsı ve motivasyonu dikkat çekerken, Karadeniz ekibi kupayı müzesine götürmek için kenetlendi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, rondo çalışmalarının ardından taktik varyasyonlar üzerinde durularak maçın stratejisi belirlendi.
Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 13.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
