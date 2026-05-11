  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca! O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!” Suica: "Toparlanma sürecinde tarihi fırsat var" Batmakta olan AB gözünü Suriye'ye dikti Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar! Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi! Daha önce böylesine şahit olmadınız! Yolda kalan araçları çekmede yeni dönem ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
Gündem Petrol krizi kapıda! “Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak”
Gündem

Petrol krizi kapıda! “Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak”

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Petrol krizi kapıda! "Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak"

Küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yaratan açıklama Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser’dan geldi. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların dünyayı büyük bir uçuruma sürüklediğini belirten Nasser, son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrolün piyasadan silindiğini ve bu devasa kaybın kısa sürede telafi edilmesinin imkansız olduğunu duyurdu. Piyasaların yeniden kırılgan bir yapıya büründüğünü vurgulayan Nasser'ın bu sözleri, dünya devlerini stok endişesiyle ayağa kaldırdı.

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi.

Küresel enerji piyasalarında arz endişeleri yeniden büyürken, Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nasser, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar nedeniyle dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi. Enerji piyasalarının yeniden kırılgan hale geldiğine dikkat çeken Nasser, toparlanma sürecinin zaman alabileceğini belirtti.

Öte yandan Morgan Stanley tarafından yayımlanan analizde, 1 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında küresel petrol stoklarının günlük yaklaşık 4,8 milyon varil azaldığı tahmin edildi.

 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre bu düşüş, son yılların en sert çeyreklik stok gerilemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

JPMorgan ise daha kritik bir uyarıda bulundu. Bankaya göre OECD ülkelerindeki petrol stokları, Haziran ayı başında "operasyonel stres seviyeleri" olarak tanımlanan kritik eşiklere yaklaşabilir.

Analizde özellikle Endonezya, Vietnam, Pakistan ve Filipinler gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerin ciddi yakıt sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, yalnızca petrol fiyatlarını değil; küresel enflasyon, lojistik maliyetleri ve gıda fiyatları üzerinde de yeni baskılar oluşturabilir.

Küresel ekonomi son yıllarda enerji krizlerinin etkisini art arda hissederken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yeniden dünya piyasalarının en kritik risk başlıklarından biri haline geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!

Gündem

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!

"Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama
"Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama

Gündem

"Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm": Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda
“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm”: Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda

Ekonomi

“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm”: Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda

İran'dan Atom Enerjisi Ajansı'na çok sert mesaj!
İran'dan Atom Enerjisi Ajansı'na çok sert mesaj!

Gündem

İran'dan Atom Enerjisi Ajansı'na çok sert mesaj!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23