  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben Gurion artık Amerikan üssü! İsrailli yetkili isyan etti: Sivil havacılık çökmek üzere! İşte istenen ceza! FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez” Can Ataklı Ekrematak krizi geçirdi: İmamoğlu seçimleri kazanacak! Vali, ordu komutanı ve emniyet müdürü Silivri’ye gidip selam duracak! İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü
Ekonomi Ülker Bisküvi'den 2026'ya müthiş başlangıç! İlk çeyrekte 33,9 milyar lira ciro
Ekonomi

Ülker Bisküvi'den 2026'ya müthiş başlangıç! İlk çeyrekte 33,9 milyar lira ciro

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ülker Bisküvi'den 2026'ya müthiş başlangıç! İlk çeyrekte 33,9 milyar lira ciro

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, jeopolitik ve zorlu ekonomik koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 33,9 milyar lira ciroyla tamamladıklarını açıkladı.

Ülker Bisküvi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 33,9 milyar lira ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Şirket, ilk çeyrek dönemini yüzde 15,1 faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, ikonik ve güçlü markalarıyla ve etkin inovasyonlarıyla tüketicilere ulaşırken, amaç odaklı bir şirket olarak attıkları her adımda mutluluk vermeyi amaçladıklarını belirtti.

 

Jeopolitik ve zorlu ekonomik koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 33,9 milyar lira ciroyla tamamladıklarını ve Türkiye ekonomisine istihdamlarıyla, üretimleriyle ve ihracatlarıyla katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Kölükfakı, "Sürdürülebilirliği işimizin her aşamasına, dokunduğumuz her alana entegre etmek ve toplumsal faydayı artırmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız, S&P Global ve London Stock Exchange Group (LSEG) gibi uluslararası platformlarda takdir ediliyor. LSEG'de 3 yıl üst üste dünya birincisi olurken, S&P Global'in Sustainability Yearbook listesinde 6. kez yer aldık ve kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde gıda şirketleri arasında ilk yüzde 3'e girdik." ifadelerini kullandı.

Kölükfakı, gelecek dönemde de değişen küresel dinamikleri yakından izleyerek finansal disiplini korumayı, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve sürdürülebilirliği büyümenin merkezine alarak uzun vadeli değer yaratmayı hedeflediklerini aktardı.

Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'

Ekonomi

Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'

Murat Ülker, İbrahim Kalın’ın "Heidegger’in Kulübesine Yolculuk" isimli eserini yorumladı: "Modern insan var olmanın anlamını unuttu"
Murat Ülker, İbrahim Kalın’ın “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” isimli eserini yorumladı: “Modern insan var olmanın anlamını unuttu”

Gündem

Murat Ülker, İbrahim Kalın’ın “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” isimli eserini yorumladı: “Modern insan var olmanın anlamını unuttu”

Murat Ülker kaleme aldı: Lego ne işimize yarıyor?
Murat Ülker kaleme aldı: Lego ne işimize yarıyor?

Medya

Murat Ülker kaleme aldı: Lego ne işimize yarıyor?

Öğrencilere altın gibi öğütler! Gençler sordu Murat Ülker cevapladı
Öğrencilere altın gibi öğütler! Gençler sordu Murat Ülker cevapladı

Gündem

Öğrencilere altın gibi öğütler! Gençler sordu Murat Ülker cevapladı

Murat Ülker kaleme aldı! Gıda ve beslenme vazgeçilmez konumuz
Murat Ülker kaleme aldı! Gıda ve beslenme vazgeçilmez konumuz

Gündem

Murat Ülker kaleme aldı! Gıda ve beslenme vazgeçilmez konumuz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23