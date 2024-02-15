CHP’de Nilüfer'e şaibeli aday! Önce ihaleleri şimdi de başkan adaylığını kaptı

HABER MERKEZİ

Sözde “değişim” adı altında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tasfiye edildiği, rant paylaşımı sebebiyle adaylık kaosunun yaşandığı CHP’de bir skandal da Bursa’da patlak verdi.

Özgür Özel tarafından Bursa Nilüfer ilçesi belediye başkanlığına aday gösterilen Şadi Özdemir’in geçmişte belediyenin müşterisi olduğu ve çok sayıda adrese teslim ihale kaptığı için isminin ‘ihale canavarı’ olarak anıldığı ortaya çıktı. 2015-2021 yılları arası CHP Bursa İl Başkanlığı görevini yürüten Şadi Özdemir’in, o dönem kurduğu Litera isimli şirket ile CHP’li Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden defalarca ihale aldığı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihaleler nedeniyle hakkında yolsuzluk davası açılan ve bugün duruşması görülecek olan Şadi Özdemir’in, belediye başkan adayı gösterildiği Nilüfer ilçesinden kaptığı adrese teslim ballı ihaleler arasında yazılım ve donanım ihaleleri yer alıyor.

Müşteriydi başkan adayı oldu

CHP’li Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Şadi Özdemir’in şirketi Litera'ya geçmişte paslanan ihalelerden bazıları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• 2013/75959 e-KAP numaralı “Network Alt Yapı Malzemesi Satın Alınacaktır” ihalesi, toplamda 2 milyon 980 bin 009 liraya Şadi Özdemir’in şirketine paslandı.

• Nilüfer Belediyesi, 2014/25524 nolu “Yönetim Bilgi Sistemi Satın Alınacaktır” ihalesi için CHP’li Özdemir’in şirketine 807 bin 500 lira kaynak aktardı.

• 2017/96814 numaralı “Network Altyapı Ve Sistem Odası Donanımı Satın Alınacaktır” ihalesi için Özdemir’in şirketine 750 bin lira ödendi.

• 2015/154697 kodlu “Sunucu Sistemlerine Ek Disk Ve Ram Satın Alınacaktır” ihalesi 489 bin 000 lira bedel biçildi.

• 2014/170986 e-KAP Nolu “Network Ve Telefon Cihazları Satın Alınacaktır” başlıklı ihale 443 bin 900 liraya peşkeş çekildi.

• 2011/52746 e-KAP numaralı “Sunucular, Disk Birimi, Yedekleme Ünitesi, Masaüstü Bilgisayar ve Tarayıcı Satın Alınacaktır” ihalesi, 376 bin 735 liraya Litera Bilişim Teknolojileri şirketine verildi.

• 2012/112863 numaralı, “Replikasyon Ve Lisans Satın Alınacaktır” ihalesine 225 bin 792 lira bedel ödendi.

• 2013/11000 kodlu “Güvenlik Duvarı Satın Alınacaktır” ihalesiyle 69 bin lira aktarıldı.

• 2012/36374 e-KAP numarasıyla düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Birimlerde Kullanılmak Üzere Pc, projeksiyon Cihazı ve Gps Cihazı” 18 bin 845 liraya mal oldu.

• 2015/183359 koldu “Nilüfer Belediyesi Kütüphane Kioks Alımı Ve Alt Yapı İşi” ihalesi 97 bin 600 liraya Litera şirketine gitti.

Yolsuzluktan yargılanıyor

Sözde belediyelere ‘Akıllı Kentler’ alanında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım desteği veren Litera şirketi 2015 ve 2017 yılında CHP’li Aydın Belediyesi’nden de iki adet ballı ihale kapmıştı. İhalelerdeki yolsuzluk nedeniyle başlatılan soruşturmada Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 1 numaralı sanık olarak yargılanırken, davanın 2 numaralı sanığı ise Şadi Özdemir olmuştu. 2 yıl önce iddianameye dönüşen 33 sanıklı davada, Özdemir bugün hakim karşısına çıkarılacak.