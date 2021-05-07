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Siyaset CHP'de Muharrem İnce alarmı
Siyaset

CHP'de Muharrem İnce alarmı

CHP, adım adım parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce için alarm verildi. Partideki bazı ağır topların İnce hareketine geçmesi nedeniyle CHP yönetimi tedbir arayışına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:07:00 -

CHP’nin son Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında tam gaz devam ederken, CHP’yi tekrar ‘İnce telaşı' sardı. Daha önce İnce ile temas edebilecek isimlerle görüşerek muhtemel transferleri engellemek için uğraşan CHP yönetimi, PM Üyesi Gaye Usluer’in istifası sonrası yeniden teyakkuza geçti.

İkna için didiniyorlar

Türkiye gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz aylarda CHP’nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti ile yollarını ayırmıştı. Devam eden süreçte eski milletvekillerinden Hakkı Akalın ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak Eskişehir eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı. Usluer “Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer’in ‘devam’ açıklaması, ‘yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği’ şeklinde yorumlanıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek’in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor. CHP yönetiminin, yeni istifaları önlemek için, İnce ile yakın çalışmış ve kurultayda destek olmuş isimlerle bire bir temas kurarak partiden ayrılmamaları konusunda iknaya çalıştığı ifade ediliyor.

Küskünler beklemede

Öte yandan kulislerde, CHP’deki ‘Küskünlen de İnce’yi takibe aldığı konuşuluyor. İnce’nin yeni partisinde yer alabilecek isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019’da ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger’in olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler, iş adamlarının da partiye katılabileceği vurgulanıyor.

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Yorumlar

ali

arkadaşlar chp,kılıçdaroğlu ve imamoğluna yaptığım olumsuz yorumlar nedeniyle mağlesef hakkımda açılan hakaret davalarıyla uğraşıyorum.3 davayı tek dosyada topladılar ve mahkemelere gidip cumhuriyet savcılığına ifade verdim.Buralara yazılan yorumlar Chp yönetimi ve çalışanları tarafından incelenerek ıp numaralarından kişiler tespit ediliyor.Lütfen hakaret dolu sözler yazarken bunları göze alın.
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