CHP'de mide bulandıran olay! "İstifa değil, ihraç edilsin!"
CHP Çatalca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.E.E.'nin, kadın kolları üyesi S.O.'ya tacizde bulunduğu ortaya çıktı. CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban'ın isteğiyle M.E.E. görevinden istifa etti. Partililer, M.E.E.'nin yönetim kurulundan istifa etmesinin yetmediğini, partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.
CHP Çatalca İlçe Başkanlığı'nda yaşanan istifaların ardından şimdi de ilçe yönetim kurulu üyesi M.E.E.'nin ilçe kadın koları üyesi S.O.'ya tacizde bulunduğu ileri sürüldü.
Gazete Damga'da yer alan habere göre S.O. İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.E.E.'nin kendisini taciz ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.
Şikayet üzerine ilçe başkanı Mehmet Çoban'ın isteğiyle M.E.E. yönetim kurulundan istifa etti.
Bazı partililer ise M.E.E.'nin partiden de ihraç edilmesini istediği ifade edildi.
S.O.'nun şikayeti üzerine savcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi.