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CHP'de Mansur yavaş sesleri! Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında bir araya geldiği bazı partililere, Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermek istediklerini söylediği öğrenildi.

23 Ekim 2018 Salı 18:32
CHP'de Mansur yavaş sesleri! Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18-20 Ekim tarihlerinde İngiltere'de bir dizi temasta bulunmuştu. Bu çerçevede, partisinin yurt dışı örgütlerinden bazı isimlerle de basına kapalı toplantıda bir araya gelmişti.

Milliyet'in haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu'na yerel seçim hazırlıklarına yönelik sorular yöneltildi, CHP lideri de bu konuda bazı bilgiler verdi.

'Yavaş'ı istiyoruz'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayının belirlenmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini anlatırken, Ankara adayı için sürpriz bir çıkış yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin önceki yerel seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ı tekrar aday göstermek istediklerini ifade ettiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın aday olması halinde İYİ Parti'nin de desteğinin alınabileceğini ve bu şekilde seçimin kazanılabileceğini anlattığı belirtildi. Ancak görüşmede, Yavaş ismine, parti içinden gelen itirazların da değerlendirildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Mansur Yavaş
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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