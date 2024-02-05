CHP’de liyakat yok bankamatik memuru çok

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Belediye başkanları 5 yıllık hizmet sürelerinin yavaş yavaş sonuna gelirken CHP’nin elinde bulunan belediyelerin karnelerinin her alanda kırıklarla dolu olduğu görüldü. Özellikle İstanbul ve Ankara’da vatandaşa hizmet namına tek bir çivi çakmayan CHP’li belediye başkanları, vatandaşın paralarını işe aldığı bankamatik memurlarının maaşlarını ödemek için kullandılar.

Canan'ın yardımcıları

2019 yerel seçimlerinin ardından dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu kamuoyuna yansıdı. İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe’nin Kadıköy Belediyesi’ne ait KASDAŞ’ta; Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter’in Beşiktaş Belediyesi’ne ait BELTAŞ’ta; Nejla Kayabaşı’nın Maltepe Belediyesi’ne ait MATAŞ’ta bankamatik memuru olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu isimler ofise dahi gitmeden maaş aldı. Ayrıca CHP’nin Bahçelievler teşkilat yönetiminin de Beşiktaş Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak gösterildiği ortaya çıktı.

7 yılda 60 gün mesai!

Ankara’da da İstanbul’a benzer skandallar yer aldı. Özellikle Ankara’da CHP’li Çankaya Belediyesi’nde 28 buçuk yıl memur olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın 7 yılda 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. Söz konusu skandalın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından memurluktan atılan Candan’ın, 7 yılda 350 bin lira maaş aldığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Dava açacağını belirten Candan, “Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” diyerek istismarda bulundu. Göreve gelmeden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynayacağının sözünü veren, liyakatli yönetim anlayışını benimseyeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 5 yılda binlerce personeli haksız tutanaklar ve çeşitli bahanelerle tazminatlarını dahi vermeden işten çıkardı. İşten çıkarılan personelin yerine ise 17 bin 500 kişiyi işe aldı. Tarihin en büyük kadrolaşmasını gerçekleştiren Yavaş’ın aldığı personelin birçoğunun bankamatik personeli olduğu anlaşıldı.

Gençlik Kolları Başkanı

Aydın’da CHP Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz’ın büyükşehir belediyesi bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığın’da personel olarak çalıştığı belirlenirken, Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Dinç’e de belediyeden maaşa bağlandığı ortaya çıktı. Dinç’in belediye bünyesinde PDR uzmanı olarak maaş alması da parti içerisinde büyük eleştirilere neden olmuştu.

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