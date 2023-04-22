CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın da açık desteğiyle 7'li koalisyon adaylığına soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala partisinde kontrolü kaybetti. CHP listesinden meclise girecek ittifak vekili sayısı, CHP'lilerden fazla olmasında dolayı İstanbul'da aday tanıtım toplantısı bile yapamayan CHP'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen hukuksuz CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı. Çanakkale'de açılış yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı partilerden milletvekili adayı olmak için eşinden anlaşmalı boşandığı öne sürülen Erdoğan Toprak'ı sahneye davet ettirmediği, bunun nedeninin ise Toprak'a Kılıçdaroğlu'nun 'ya sen ya boşandığı eşin adaylıktan istifa etsin' dediği ancak bu sözünün de havada kaldığı ortaya çıktı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 7'li koalisyon ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı. Bu krizlere İstanbul İl Başkanlığı'nda bir yenisi daha eklendi.
ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPAMADILAR
Milletvekili adaylarının isimleri belirlenirken teşkilatlarda sandık kurdurmayan CHP yönetimi, CHP listesinden meclise girecek ittifak vekili sayısı, CHP'lilerden fazla olması, bunun da görülmemesi için tanıtım toplantısı yapılmadığı öne sürüldü. Tanıtım toplantısına ayak direten bir diğer ismin de CHP'nin üyeliği bile düşen hukuksuz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu belirtildi. Kaftancıoğlu'nun istediği isimlerin aday listesine alınmaması ve karşı olduğu isimlerinde listeye girmesi nedeniyle tanıtımı toplantısına karşı olduğu belirtildi.
İMAMOĞLU'NUN ADAMI KRİZİ
24. dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSYÖN'de bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Gökhan Günaydın'ın İstanbul'dan 1. Bölgede 4. Sıradan aday gösterilmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenildi.
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