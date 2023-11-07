CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Filenin Sultanları Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, kurultaydan önce yaptığı yerel seçimler için “ittifak kapısının açık olabileceği” şeklindeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Toplumsal ittifakı savunurken bunun içindeki siyasi görüşleri ya da paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüş ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum.

Bu kapsamda genel başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de diyaloğa açık biri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. CHP muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir, toplumsal muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İşbirliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini altına dip not olarak düşüyorum.”