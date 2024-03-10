CHP'de kılıçlar kınından çıktı! Özgür Özel'in suratı düştü: Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin çalışmaları da hız kazanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edilmesinin ardından Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan 'eş başkanlık' kavgası yerel seçim sürecinde artarak devam etti.

Özgür Özel'in afişlerini kaldır talimatı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na sokak ve caddelere astırdığı Özgür Özel afişlerini kaldırma talimatının ardından kriz, Özgür Özel'in katıldığı törene de yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Kartal Belediyesi'nin yurt açılışına katıldı. Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı.

İmamoğlu törene katılmadı

Ancak açılışta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı görüldü. Açılışa katılanlar İmamoğlu'nu göremeyince şaşırırken, Özgür Özel'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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"Ekrem Başkan'ın başka programı var..."

Programların önceden belirlenmesine karşın krizi basına yansıtmak istemeyen Özel, "Ekrem Başkan’ın bugün başka bir yerde halk buluşması var. Ben buradayım Ekrem Başkan orada. Ancak İBB’nin Kartal’a neler yaptığına şöyle bir bakınca bitmeyecek okumakla ama…" ifadelerini kullandı.