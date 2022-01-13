CHP'de kılıçlar çekildi! Yandaş anketçiler İmamoğlu’nu istiyor

yeniakit.com.tr

CHP'li Ekrem İmamoğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin seçimlerdeki desteğine karşılık İBB'yi dağ kadrosuna çevirdiği iddialarıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, İmamoğlu idaresindeki İBB, İstanbulluları, yolda kalan yolda kalan İETT otobüslerine ve raydan çıkan tramvaylara mahkum etti.

Kılıçdaroğlu'nu ezdiler İmamoğlu'nu seçtiler

Yandaş anketçiler, daha önce yaptığı açıklamalarla Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için üzerini çizen ve kendisi için yeşil ışıklar yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezip geçtiler.

Masa başında sallamasyon anket yapan Yöneylem Araştırma, güldüren rakamlar ortaya attı.

Sözde ankette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde gösterildi.

Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karşısında yüzde 43,8 oy yazılırken İmamoğlu'na ise 51,6 kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun oldukça geride gösterilmesi, masa başı çalışan yandaş anketçilerin tarafını da ortaya koymuş oldu.