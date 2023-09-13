CHP'de kebap işler! Koca vekilliğe eş RTÜK üyeliğine...

Eşinin RTÜK'e girmesi için Konuralp'ın CHP'li vekillerin ofisine giderek kendisine yardımcı olmasını istediği öğrenildi.

Konuralp'ın eşinin göreve gelmemesi durumunda ise, KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın RTÜK üyeliğine getirilmesi için kulis çalışmaları yaptığı haberlere konu oldu. Yalaz'ın, CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal ile olan ilişkisi ile tanındığı belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan haberde, Konuralp'ın Ömer Topsakal ile sıkı ilişkiler içinde olduğu vurgulanırken, Topsakal'ın adının da daha önce Kılıçdaroğlu'nun makam aracını Selen Yalaz'ın özel işlerinde kullanması ile gündeme geldiği hatırlatıldı.

Oda TV de manşetten servis etti!

Topsakal'ın karı-koca koltuk sevdasını manşetine taşıyan ODA TV ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in, Konuralp'e öfkelendiğini ve çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ettiğini iddia etti.



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