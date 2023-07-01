CHP'de kazan kaynıyor! Tanju Özcan koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'na baş kaldırdı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim yenilgisi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. Girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP lideri, 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayıp geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeniden genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa neden olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurduğu için CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, isyanı başlattı.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması üzerine 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

"Değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na başkaldırıyorum"

Pazartesi günü değişim yürüyüşünü başlatacak olan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi'ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM"