CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor

HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

24 Haziran’da yapılan çifte seçimde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce’nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla imza toplamaya devam ediyor. İmza sürecinin 3. gününde toplam imza sayısının 525’i geçtiği belirtildi.

TÜZÜN: 526’YI BULDUK

TBMM’de, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 526 olduğunu, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını söyledi.

SAYAN: BÖLÜNME OLACAKTIR

CHP’deki olağanüstü kurultay arayışlarını Akit’e değerlendiren eski CHP’li Savcı Sayan da, şunları dile getirdi: “Şu an son verilere göre yaklaşık 100 imza kaldı. Yeterli imza toplanıp olağanüstü kurultay gerçekleşse bile CHP’de üst akıl neye karar verirse o olur. CHP için çok sancılı bir dönem. Yeni partiler de çıkabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ile mi devam etmek isteyecekler ya da Muharrem İnce’yi mi getirecekler bilinmez ama bunun sonunda bölünmeler olacaktır.”