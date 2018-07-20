0553 313 94 23

CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor

8 yılda, 2 halk oylaması ve 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere 9 seçim hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu iyice sallanmaya başladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:47
CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor

HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

24 Haziran’da yapılan çifte seçimde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce’nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla imza toplamaya devam ediyor. İmza sürecinin 3. gününde toplam imza sayısının 525’i geçtiği belirtildi. 

TÜZÜN: 526’YI BULDUK

TBMM’de, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 526 olduğunu, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını söyledi.

SAYAN: BÖLÜNME OLACAKTIR

CHP’deki olağanüstü kurultay arayışlarını Akit’e değerlendiren eski CHP’li Savcı Sayan da, şunları dile getirdi: “Şu an son verilere göre yaklaşık 100 imza kaldı. Yeterli imza toplanıp olağanüstü kurultay gerçekleşse bile CHP’de üst akıl neye karar verirse o olur. CHP için çok sancılı bir dönem. Yeni partiler de çıkabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ile mi devam etmek isteyecekler ya da Muharrem İnce’yi mi getirecekler bilinmez ama bunun sonunda bölünmeler olacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:47
  1. Kırklareli
  2. Bilecik
  3. CHP
  4. bölünme
  5. kurultay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'a trafik müjdesi! Yıl sonuna kadar açılacak
    1. İstanbul'a trafik müjdesi! Yıl sonuna..
    2. Öğretmenlere sağlık özrü kolaylığı..
    3. Türkiye artık olağan halde
    4. Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!
    5. CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor
    6. Çarptığı köpeği yol kenarına çekmek..
    7. Unutulan valizden çıkanlar şoke etti!..
    8. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    9. Havalimanında rezalet! Sarhoş kadın..
    10. Oktar Babuna Yahudi mi? Kim bu Oktar..
    11. İşte Yahudi ulus devletinin perde..
    12. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları..
    13. Bakan açıkladı! İşte toplam sayı
    14. Atak ihracatın da gözbebeği oldu
    15. TSK açıkladı: 43 terörist öldürüldü
    16. Kadrolu işçiye sendika uyarısı
    17. Samsun'da halk sokağa çıkamıyor!
    18. Hulusi Akar'dan bedelli askerlik..
    19. İKA’dan esnafa 248 milyonluk destek
    20. Acıbadem Üniversitesi ücretleri taban..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti