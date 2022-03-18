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Medya CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor!
Medya

CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor!

Sözcü'nün yancısı Korkusuz gazetesinde kalem oynatan CHP'li Barış Yarkadaş, partisinde kazanın fokur fokur kaynadığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 12:19:00 -
CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor!

Sözcü'nün yancısı Korkusuz gazetesinde kalem oynatan CHP'li Barış Yarkadaş, partisinde kazanın fokur fokur kaynadığını itiraf etti. Mevcut CHP yönetiminin, kongre ve kurultayın mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükolarının bozulmasından çekindiğini ifade eden Yarkadaş, "Tabii bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz ki; Ekrem İmamoğlu faktörüydü” dedi.

“CHP’nin bazı kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il ve ilçe kongrelerine ağırlık koyması, bazı il başkanlarının seçiminde etkili olması ve bunun büyük kurultaya yansımasından çekiniyor. Zira; İmamoğlu kurultay sürecine dahil olursa, hem il başkanlıkları hem kurultay delegelerinin seçimi hem de Parti Meclisi’nin belirlenmesinde etkili olabilir” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti: “Bunun önünü kesebilmek ve İmamoğlu’nun etkili olabilmesinin önüne geçebilmek için ‘pandemi süreci’ bahane edildi ve kurultay takvimi belirsiz bir tarihe ertelendi. Oysa ki; son kurultayın yapıldığı 2020 Temmuz’unda da pandemi vardı.”

 

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Yorumlar

Hamza

Biz en azından et yer B12 alırız kafamız çalışır siz sovan ekmee devam

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