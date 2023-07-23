CHP'de kavga büyüyor! Barış Yarkadaş'tan bomba iddia

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş toplantıdaki yaşananlara ilişkin şunları dedi:

"İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor.

Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor. Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi.

Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor."

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Troll hesaplar üzerinden birbirlerine girdiler

CHP’deki Belediye Başkanları toplantısında İmamoğlu’nu sadakatsizlikle suçlayan ve darbeci ilan eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu Murat Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen @ekremedit isimli hesap hedef aldı. Kerimoğlu’nun alem fotoları servis edildi.