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CHP'de İzmir krizi! Koltuk savaşları başladı

CHP 'kalemiz' dediği İzmir'de henüz adayını açıklamamışken aday olacağı konuşulan isimler arasında koltuk savaşları başladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
CHP'de İzmir krizi! Koltuk savaşları başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Kılıçdaroğlu, adayları değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Öne çıkan isimler

Şu ana kadar Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan'ın isimleri adaylıkta öne çıktı.

Kocaoğlu da devreye girdi

Daha önce yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıAziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aday olacağını duyurdu. Kocaoğlu, İzmir'i kendisinin iyi bildiğini dolayısıyla adaylık için en gerekli ismin kendisi olduğunu bildirdi. Aziz Kocaoğlu'nun bu çıkışı adaylık sürecinde dengeleri değiştirdi. Adaylar arasında kıyasıya rekabet sürerken Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim olduğu belirtilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir halkına teşekür etti.

"Suskun kalamadım"

İzmir kendisini istediği belirten, üstü kapalı mesajlar veren Tunç Soyer, "Ne çok sevmişiz birbirimizi İzmir. Önce tebrikleriniz ve sonra 1 haftadan bu yana destekleriniz karşısında suskun kalamadım. Bana sosyal medya üzerinden adeta yağmur gibi yağdırdığınız destek mesajlarınız karşısında ne söylesem güzelliğinizi size tarif edemem." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
  1. İzmir
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. CHP
  4. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

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