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CHP'de İzmir krizi! Kocaoğlu apar topar Ankara'ya gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'CHP’nin İzmir Büyükşehir Başkanı adayı Tunç Soyer olacak' iddiaları üzerine apar topar Ankara'ya gitti.

15 Ocak 2019 Salı 16:09
CHP'de İzmir krizi! Kocaoğlu apar topar Ankara'ya gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, bugün apar topar Ankara’ya gittiği iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, bugün apar topar Ankara’ya gittiği öğrenildi. Ziyaretin kulislere CHP’nin İzmir Büyükşehir Başkanı adayı Tunç Soyer olacak iddiasının üzerine yapılması dikkat çekti.

Bugün Ankara'ya gitti

Gerçek Haberci'den Aycan Karadağ'ın iddiasına göre CHP’de yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Gözler ise İzmir’e çevrilmiş durumda. Yarın gerçekleşecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bugün Ankara’ya gitti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:09
  1. Ankara
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. Tunç Soyer
  4. İzmir Chp

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