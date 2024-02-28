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Yerel CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti
Yerel

CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:57:00 -
CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

CHP İzmir’de meclis üye ve belediye başkan adaylıklarına tepkiler devam ediyor. Foça’daki ilçe yönetiminin art arda yaşanan istifalarla düşmesinin ardından bu sefer de Aliağa CHP karıştı. CHP listesinde meclis üyesi adayı gösterilen 8 kişi istifa edip adaylığını geri çekti. İlçe örgütünde yaşanan deprem bununla da sınırlı kalmadı. Yine CHP listelerinde yer alan 8 aday evraklarını teslim etmedi. 1 adayın da adaylığı sabıka kaydından dolayı ilçe seçim kurulu tarafından düşürüldü.

CHP İzmir'de belediye başkan adaylarına ilişkin tartışmaların yanı sıra meclis üyesi aday listelerine yönelik de parti içi polemikler devam ediyor. Konak'ta yaşanan meclis üyesi adayları istifasının ardından Aliağa İlçesinde de 8 isim adaylıktan istifa etti. Meclis üyeleri Aliağa İlçe Seçim Kurulu'na istifasını verdi.

8 ADAY İSTİFA ETTİ

CHP Aliağa 7. sıra meclis üyesi adayı Mustafa Topçu, 13. sıra meclis üyesi adayı Muhterem Şeker, 14. sıra meclis üyesi adayı Barış Bıdık, 19. sıra meclis üyesi adayı Cemal Barış Erdal, 20. sıra meclis üyesi adayı Yaşar Aziz Kaya, 21. sıra meclis üyesi adayı Nigar Aydın, 25. sıra meclis üyesi adayı Serkan Sevinç, 28. sıra meclis üyesi adayı Mert Macit Aliağa İlçe Seçim Kurulu'na istifasını sundu. İstifaların kabulünün kuruldan ilçeye yazılı olarak bildirildiği öğrenildi. Adayların sıralamaya tepki olarak istifa ettiği iddia edildi.

8 ADAY DA EVRAKLARINI TESLİM ETMEDİ!

Aliağa İlçe Seçim Kurulu tarafından CHP Aliağa İlçe Başkanlığına yapılan tevdide, meclis üyesi adayları Tülay Ertürk'ün öğrenim durumu belgesini, Muhammet Bal, Alp Günay Bayrak, Dilan Taşkın Bütün, Metin Kasap, Beyza Gülipek, Yasemin Çaparoğlu, Umur Cem Karakaş'ın ise kimlik fotokopisi, diploma örneği, askerlik durum belgesi ve adli sicil belgelerinden hiçbirinin olmadığı belirtildi. Söz konusu meclis üyelerinin gerekli süre içinde belgelerini teslim etmemesi, CHP Aliağa parti kulislerinde "Adaylıklarının düşürülmesini istiyorlar" şeklinde yorumlandı.

SABIKASI ENGEL TEŞKİL ETTİ

Öte yandan CHP Aliağa kontenjan birinci sıra meclis üyesi adayı Musa Özcan'ın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı gerekçesiyle adaylığının yasaya aykırı olduğu bildirildi. CHP, yaşanan istifaların ardından yeni liste yaptı.

 
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