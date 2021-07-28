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Siyaset CHP'de istifa depremi! Görevi bıraktığını duyurdu
Siyaset

CHP'de istifa depremi! Görevi bıraktığını duyurdu

CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, "Partide yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim” diyerek hem görevinden hem de CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:55:00 -
CHP'de istifa depremi! Görevi bıraktığını duyurdu

CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ederek, “An itibariyle hem görevimden hem de CHP üyeliğimden istifa ettim. İstifamda en büyük etken; CHP’de yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, 2,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. E-devlet üzerinden parti üyeliğinden de istifa eden Bakkal, CHP içerisinde yanlış giden oluşumun içerisinde yer almak istemediğini dile getirdi.

"CHP'den istifa ettim"

Yaptığı basın açıklamasında gazetecilere istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakkal, "2020 yılının Mart ayında seçimle CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini aldım. Bu görevim süresince genel merkezden ve örgütümden verilen her türlü görevi tamamladım. Son zamanlarda gelişen bazı olaylar karşısında bu oluşumun içinde görev almak istemiyorum. Kendi kararımla gidip istifamı verdim. 15 Temmuz itibariyle genel merkeze istifamı elden verdim. Neden istifa ettiğimin gerekçelerini yazarak bildirdim. Son zamanlarda oluşan örgütümden destek alamam çalışmalarımda zorlandığım için bu kararı vermek zorunda kaldım. An itibariyle hem görevimden hem de CHP üyeliğimden istifa ettim. İstifamda en büyük etken; CHP'de yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim. Rahat çalışamadım. Ya arkamdan çekildim ya paçamdan çekildim kendi istediğim gibi görev yapamadım. Üyelerimi de kadın kolları ilçe başkanlarını ben çok çalışarak atadım. 'Sizinle çalışmak için biz bunu kabul etmiştik. Ama siz yoksanız bizde burada olmayız' diyen ilçe başkanlarım var" dedi.

"Şuan özel eşyalarımı da alamadım"

Parti binasındaki odasından özel eşyalarını da alamadığını ifade eden Bakkal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İstifamı ettikten sonra il yöneticisi arkadaşımı çağırarak tutanak tutarak partimin anahtarını, odamın anahtarını, dolaplarımın anahtarını teslim etmeme rağmen henüz özel eşyalarımı alamadım. İstifa ettikten sonra ben partiye gitmek istemedim. Ama arkadaşıma da görev verdim benim odamı açıp özel eşyalarımı alması için ama kapının anahtarları değiştiği için o da eşyalarımı alamadı. Şuan özel eşyalarımı da alamadım. Şuan itibariyle de hiçbir partiye geçiş söz konusu değil. Ama siyasete noktayı koymadım inşallah ileriki dönemlerde sahalarda çalışmayı ben çok seviyorum."

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