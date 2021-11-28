CHP’de istifa: Beni kullandı ve işi bitince de attı

CHP Ödemiş Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan istifa ederek MHP’ye katılan Özgür Günlü, istifasının ardındaki gerekçeleri anlattı. Günlü, "CHP’den istifa etmemin tek sebebi Belediye Başkanı Mehmet Eriş’tir. Mehmet Eriş’in örgütteki gençlere sahip çıkmamasıdır. Daha önceki belediye yönetimleriyle aynı insanlarla devam edip, AKP’den almıştık biz orayı, bizim gençlerimizi onların altında ezdirmesidir. Benim istifa sürecimde de birebir kendisi etkilidir. Kimisini işe alarak kimisine de iş vaadi sunarak arkadaşlarımı teker teker belediye çağırıp benim başkanlığım düşsün diye imza attırmıştır kendisi… Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in adaylığı sırasında benim babam bana, ‘seçim zamanında eğer Eriş’e koşmazsan benim sana hakkım helal değildir’. Ben o şevkle o aşkla Eriş’in arkasında koştum, CHP için çalıştım ancak özellikle son 2-3 aydır CHP gençlerinin üzerinde bir olumsuzluk gözlemlediğim için başkanla ters düştüm bu yüzden de istifa ettim.

Aslında bu planlı bir şey, çünkü ben gençlik kolları başkanı olarak İl Başkanım Burak Kotan’dan iznimi alıp revizyona gittim, revizyonda 4 kişiyi değiştirecektim, Eriş’in zoruyla benim yanımda duran insanların zorla imzasını alınarak sanıyorum 6-7 imza ile beni düşürmeye yeltendiklerini öğrendim. Ben bunu öğrenince artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerim olmadığını düşündüm. Bu süreçle kesinlikle İl Başkanımız Burak Kotan ve yöneticilerinin hiçbir etkisi yoktur, beni her alanda savunmuşlardır, ben onlara teşekkür ederim. Tek teşekkür edebileceğim insanlar da bunlardır" dedi.

"Beni kullandı"

Günlü, "Mehmet Eriş’in istediği gençlik kolları devamlı onun bayrağını sallayacak, muhbirliğini yapacak. Gençlik Kolları onun yanında ön plana çıkmayacak, sadece Belediye Başkanı Mehmet Eriş… Başka hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben adımdan anlaşılacağı gibi Özgür bir insandım, ben boyun eğmedim Mehmet Eriş’e, Mehmet Eriş’in kulu olmadım, seçim zamanlarında onun en güçlü silahıydım, bu bir gerçekti, beni kullandı ve işi bitince de attı. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

"Neden MHP?" sorusunu yanıtlayan Günlü, "Bana kucak açtı Oktay Başkanım, benim yuvamın burası olduğunu bana kanıtladı. Bana abilik yaptı. Ben de o yüzden Milliyetçi Hareket Partisi’ni seçtim" açıklamasında bulundu.