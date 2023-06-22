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Gündem CHP'de ipler gerildi! Faik Öztrak ve Engin Özkoç arasında kavga
Gündem

CHP'de ipler gerildi! Faik Öztrak ve Engin Özkoç arasında kavga

Yeniakit Publisher
2023-06-22 15:04:00 -
CHP'de ipler gerildi! Faik Öztrak ve Engin Özkoç arasında kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koodinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ve buna karşı çıkan Faik Öztrak arasında seslerin yükseldiği bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor.

Partide değişim rüzgarları eserken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu değişin çağrılarına kulak tıkadı.

Kendi koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, değişim isteyenleri memnun etmek için adımlar atıyor.

CHP Lideri bu kapsamda, Engin Özkoç'u 'örgütten sorumlu koodinatörlük' görevine getirdi.

Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekillerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.
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Aramalarından ve İmamoğlu'ndan olumlu geri dönüş alan Özkoç'a parti içinden sert bir karşı çıkış geldi.

FAİK ÖZTRAK, KARŞI ÇIKIP KULİS YAPTI

Halk TV'nin haberine göre Özkoç'a karşı çıkan isim, 'statükoyu' korumaya çalışan Faik Öztrak...

Habere göre Öztrak, örgütten sorumlu ismin CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği savundu.

Parti içinde destek bulan Öztrak, Özkoç'a yönelik kulis yapmaya başlayınca ipler gerildi.

CHP KORİDORLARINDA SESLER YÜKSELDİ

Habere göre, kulislere dayanamayan Özkoç, Öztrak ile parti koridorlarında hesaplaştı.

Olay o kadar büyü ki iki isim arasında bir tartışma yaşandı ve Özkoç bu tartışmada sesini yükselterek Özrtak'a tepki gösterdi.

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