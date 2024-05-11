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Gündem CHP'de ipler gerildi! Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na sarıldı
Gündem

CHP'de ipler gerildi! Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na sarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 08:57:00 -
CHP'de ipler gerildi! Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na sarıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'nden gelen ‘Aykut Erdoğdu'yu Genel Sekreter yap' baskısına direndi. Bu karar CHP Genel Merkezi'yle gerilime neden olurken, Tugay'ın çareyi mesafeli olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlaşmakta bulduğu ifade ediliyor.

CHP'de birçok kez yaşanan aday tespit krizi, seçim sonrasında koltuk krizine dönüştü. Bu krizlerden biri de İzmir'de yaşanıyor.

Göreve gelen yeni başkanlar akrabalarını çeşitli pozisyonlara atadıkları gibi Genel Merkez'in istediği kişilere görev verme konusunda ayak sürüyorlar.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği'ne atanmasını istediği Aykut Erdoğdu'yu atamadı. Bunun üzerine Genel Merkez ile İzmir arasında ipler gerildi. Tugay ise çareyi mesafeli olduğu İmamoğlu ile arayı sıkılaştırmakta buldu.

Cemil Tugay
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SARAÇHANE İLE YAKINLAŞTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özgür Özel'in bu karara öfkelendiği belirtilirken, Tugay'ın genel merkezle ters düşmesinin açılmasının ardından, mesafeli olduğu İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasını düzeltmeye başladı. İkilinin bu kapsamda yakın diyalog kurduğu kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği için önerdiği isim, CHP eski milletvekili ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı olup kazanamayan Aykut Erdoğdu'nun, Kılıçdaroğlu ile yakın olduğu biliniyor. Tugay'ın Erdoğdu'yu reddetme gerekçesi ise mevcut isimden memnun olması şeklinde yansıtıldı.

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