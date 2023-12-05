CHP'de İmamoğlu isyanı! 'Genel başkan kim?' tartışmaları ayyuka çıktı!

Kaos ve krizin partisi CHP'de sular durulmuyor, gerginlikler bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan boşalan genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e CHP tabanından İmamoğlu eleştirisi geldi. Partideki eş başkanlık görüntüsünden rahatsız olan taban milletvekilleri kampında isyan etti.

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle birlikte kaos dönemine giren CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı. Kurultaydan galip çıkan değişimciler bu kez de kendi içinde parçalanmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanlık pozlarından rahatsız olan CHP tabanı Özgür Özel'e isyan etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde ilk kez düzenlenen milletvekilleri kampı sona erdi. Tam üç gün boyunca süren kamp, Parti Meclisi'nin 100 yıl affı, İYİ Pari ile işbirliği ve mamoğlu'nun partideki etkisine ilişkin eleştirilere sahne oldu.

TABAN İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ

CHP milletvekillerinin kamp boyunca dile getirdiği sorunların başında yer alan İmamoğlu adeta partide istenmeyen adam ilan edildi. Bazı milletvekilleri "eş başkanlık" görüntüsünün parti tabanında hoş karşılanmadığını belirtti. İmamoğlu'nun bazı noktalarda genel merkezi hiçe sayarak hareket etmesinin büyük krizlere yol açabileceği bildirildi.

KAFALAR 'İYİ'CE KARIŞIK

31 Mart yerel seçimleri öncesi İYİ Parti'ye iş birliği teklif eden Özgür Özel, Meral Akşener'den bir kez daha ret cevabı aldı. Bu durum karşısında parti içinde gerilim bir kez daha yükseldi. Akşener'in 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP'ye yönelik sözlerini hatırlatan vekiller, bu sözlerin CHP tabanını incittiğine dikkat çekti.

PM AFFI OLAY OLDU

Öte yandan kampın bir diğer gündem maddesi ise PM'nin af kararıydı. Vekiller Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'ye geri alınmasını, "Partinin koltuğunu fırlatmış bir kişiyi neden partiye geri aldık" diyerek eleştirdi.

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