CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak!

Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, 'Değişim' talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır' yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı. Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. 'Değişim' taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.

'BABA-OĞUL' KAVGASI KIZIŞIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Genel Başkan olması CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk bayrak açan oldu. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

Adeta CHP içinde 'Tek Adam'a dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu tamamen kendine yakın isimlerden kurdu. Yine parti örgütleri de doğrudan Genel Başkan'a bağlandı. İmamoğlu'nun Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazanmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

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İmamoğlu da bu durumun farkında olsa gerek, sosyal medyadan oluşturduğu kamuoyu baskısı ile hareket ediyor. İBB Başkanı, 'Değişim' önerilerinin alındığı bir platform ile çalışmalarını hızlandırırken, ayrıca bir manifesto yayınlaması bekleniyor.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA İLK KOZLAR PAYLAŞILACAK

Baba ile Oğul arasındaki savaş şu ana kadar tamamen demeçlerde ve gizli hamlelerde kaldı. Ancak iç savaş ilk kez İstanbul İl Başkanlığı yarışında resmiyet kazanacak.

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrası İl Başkanlığı'na kimse getirilmedi. Canan Kaftancıoğlu, gayri resmi şekilde görevini sürdürürken, yeni dönemde yerine yeni bir isim seçilecek. Bu da, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun kozlarını paylaşacağı ilk savaş olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI 'GÜRSEL TEKİN' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da elini güçlendirmek için İstanbul İl Başkanlığı'na getirmek istediği ismin Gürsel Tekin olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan Gürsel Tekin, "Seçimden seçime sahaya inerek seçim kazanılmaz" şeklinde bir çıkış yapmış, Kılıçdaroğlu aday olmazsa Kurultay'da aday olacağını söylemişti.

Tekin, "İl Başkanlığı için teklif almadım. Ama ihtimal var." diyerek göreve hazır olduğunu doğrularken, İmamoğlu'nun karşı hamlesi de gecikmedi.

İMAMOĞLU'NUN ADAYI: ONURSAL ADIGÜZEL

Ekrem İmamoğlu, CHP'deki seçimli Kurultay'da değişimin önünün açılması için İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmak istiyor. İmamoğlu, bu doğrultuda kendi kontrolünde olacak bir isim istiyor. İmamoğlu'nun desteklediği ismin Onursal Adıgüzel olduğu iddia ediliyor. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusuydu. 14 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası görevinden zorla istifa ettirilen Adıgüzel'in İmamoğlu ile hareket ettiği belirtiliyor.