CHP’de iç savaş ayyuka çıktı! Özgür Özel, FETÖ ve parti ittifakının kıskacında

Serkan Fıçıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti içindeki zorluklarla karşı karşıya olduğunu yazdı. Fıçıcı, Özel’in FETÖ ve parti içi muhalefet tarafından hedef alındığını belirtti. CHP içindeki değişim talebinin Özel’e yönelik baskıları artırdığını ifade eden Akşam yazarı Fıçıcı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun Özel’e karşı bir ittifak oluşturabileceğini öne sürdü. Serkan Fıçıcı, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel zorda.

Hedef alınıyor.

Son saldırı FETÖ'den geldi.

"Ayağından vuruldu" yalanını piyasaya sürdüler.

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Röntgen filmini göstermek mecburiyetinde kaldı.

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CHP medyası "etkisiz" buluyor.

Sert ve yıkıcı muhalefet yapmak yerine "normalleşme" dediği için yerden yere vuruldu.

Eski arkadaşı Ahmet Şık bile "kişiliğini kaybetmekle" suçladı.

CHP trollerine bakın...

Her gün yeni bir iddia...

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Yakında CHP'nin kurultayı var.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yakın temasta.

Kulislere göre aralarında ortak bir aday belirleyecekler.

Özgür Özel'e "sana ayırdığımız vaktin sonuna geldik" diyecekler.

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Oysa tanınmaya başlamıştı.

Belki CHP ile ilgili önyargıları kırma adına önemli adımlar atacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi...

Milli meselelerde "Türkiye'den yana olma" söylemi...

Yerel seçimdeki ödünç başarıyı şımarıklığa dönüştürmek yerine gerçekçi bir yaklaşımla erken seçime karşı duruşu...

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Ve bence...

Hepsinden önemlisi FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimi ile ilgili açıklaması..

Özgür Özel 15 Temmuz için "buna tiyatro diyenler ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır, buna tiyatro demek kadar Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu CHP'si ile FETÖ'nün "tiyatro" ortak söyleminde yan yana duruyor olmasına en güçlü itirazı ortaya koydu.

Ve ardından da olanlar, oldu!

Şimdi deyim yerindeyse bu sözleri ona afiyetle yediriyorlar.

Haftalardır tuhaf tartışmaların öznesi haline getirilmesi boşuna değil.

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Özgür Özel baskılardan bunalmış olmalı.

Ekrana çıkıp bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi.

Bununla da yetinmedi...

Üzerine basa basa...

Altını çize çize...

"Çok net aday değilim" demek zorunda kaldı.

Hem kendi profilini hem de hasımlarının hedefini küçültmüş oldu.

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CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" bayrağını açanlar kimlerdi?

-Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu...

Şimdi yeni bir "değişim" olabilir. Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ortaklığı gündeme gelebilir.

Değişimi değiştirip en başa dönmek gibi bir şey!

CHP "değişik" bir parti vesselam..."

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