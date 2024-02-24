CHP'de iç savaş! 'Avuçlarını yalarlar' diyen Özgür Özel'e yanıt: 'Elimizi çıtlatsak...'

CHP lideri Özgür Özel'in 31 Mart sonrası kurultay hesabı yapanlara yönelik 'birkaç hazımsız' tanımlaması seçim sürecinde savaş baltalarını toprağa gömen parti içi muhalefeti kızdırdı. 1 Nisancılar olarak tanımlanan grupta yer alan muhaliflerden Özgür Özel'e “Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Bu çok kötü bir dil. Birkaç olur mu, partinin yarısıyız. Kurultay delegelerinin yarısı senin karşında. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız. 700 imza hazır.'' yanıtı geldi.

Mayıs ayında yapılan seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de beklenen değişim yaşanmış Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı.

Değişim sloganıyla yola çıkan ancak eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi şubesiyle kirli pazarlığa giren İstanbul'da bazı ilçelerde DEM Parti ile ortaklığa giden CHP, ikiye bölünmüş durumda.

DEM Parti ile ittifak içinde olmasından dolayı birçok kesimin tepkisini alan ancak halkın sesine kulağını tıkayan Özgür Özel'in CHP’sinde, 31 Mart seçimlerinin sonucuna göre yeni bir iç hesaplaşma yaşanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL: AVUÇLARINI YALARLAR

31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi parti içinde yaşanacak bir hesaplaşmanın sandığa olumsuz yansımasından endişe eden CHP lideri Özgür Özel, son grup konuşmasında tartışmalara sünger çekme çağrısında bulunmuş sonasında ise ''Parti içindeki birkaç hazımsız ve saçma sapan tutum ve tavır içinde olan çok azınlık kişinin sesini duyurabilmek için iktidar medyasının gösterdiği mücadeleyi görüyorsunuz. 1 Nisan'ı bekleyenler ama Recep Tayyip Erdoğan ama parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalarlar." ifadelerini kullanmıştı.

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"DİSİPLİNE UYMAYA ÇAĞIRIRIM"

"Grup toplantısında tartışmalara sünger çektik dediniz. Bu tarihten sonra disiplin mekanizması mı işletilecek?" sorusuna da Özgür Özel, "Yok, yok... Onu demek istemiyorum. Onu gerektiğinde söyleriz. Geçen gün bir arkadaşımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız hakkında daha önce defalarca yalanlanmış bir meseleyi doğru gibi anlattı. Mesela disipline verildi. O kendi mecrasında yürür. Kimseyi disiplin tehdidiyle şey yapmam, disipline uymaya çağırırım, uymayanla ilgili kararı benim vermem doğru değil. Önemli olan partiye zarar vermemek" yanıtını vermişti.

''ELİMİZİ ÇITLATSAK 700 İMZA''

Milliyet'in haberine göre; muhalif grupta yer alan CHP’li kaynaklar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptılar;

“Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Bu çok kötü bir dil. Birkaç olur mu, partinin yarısıyız. Kurultay delegelerinin yarısı senin karşında. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız. 700 imza hazır. Her geçen gün de artıyor. Genel Başkan böyle bir dil kullanamaz.”