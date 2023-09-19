CHP’de her gün yeni bir rezalet! Sevgilisini CHP’ye milletvekili ve genel başkan yardımcısı yaptırdı Kim bu CHP’li

İşte Elmasçı’nın önemli iddialar içeren yazısı…

Ah çocuklar CHP’de her gün yeni bir rezalet, yeni bir olay!

Sular durulmuyor ki sele dönüştü artık. Biri bitmeden öbürü başlıyor. Olayın kahramanları bir erkek iki kadın bu kez…

Bir yasak aşk kıskacı deyin siz…

Başroldeki beyefendi ise CHP’de ışık hızıyla yükseldi… Öyle bir siyasi gelenekten gelmiyor hatta çok uzak.

Bir dönem çok önemli bir gazetenin Ankara muhabiriydi…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmi lazım değil “Genel Yayın Yönetmeni” olan olaylı bir isim Parti Meclisi’ne girince has adamının tuttu elinden siyasetin merkezine koydu!

Ve CHP’ye musallat edildi bu isim…

Basın Danışmanlığı, İletişim Koordinatörlüğü, Adalar Belediyesinde Meclis Üyeliği, Milletvekilliği…

Yapmadığı iş kalmadı; atamalar atamalar peşi sıraydı hep.

Maşallah hiç boş kalmadı!

Üç sene evvel basın ile ilgili önemli bir kuruma da CHP kanadından üye yapıldı… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu atadı bizzat…

Sonra o üyelikten ayrılıp milletvekili oldu.

Karmaşık ilişkileri var… ODTÜ’lü bu. Bir ara Turan Dursun’un oğluyla çok yakındı; sonra dini çevrelere girdi filan pek sıkı fıkı oldular.

Bazılarını Genel Merkez’e götürüp Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturdu filan…

Vallahi yalan yok bu tarz işler hep FETÖ müritlerini getirmiştir benim aklıma!

CHP’lileri ayağa kaldıran eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i Çankaya’dan aday yapanın da bu isim olduğunu yazıp geçeyim...

Bu beyefendinin eşi hanımefendi de bir dönem Anadolu Ajansında çalıştı, sonra memleketlisi yine önemli bir CHP’li ismin danışmanı oldu.

Kafkas kökenliler, ikisi de Abhaz!

Hatta bu CHP’nin ağır toplarından olan isim 1993 yılında bağımsızlığını ilan eden Abhazya Cumhuriyeti tanınsın diye pek bir uğraştı…

Köklerine bağlıdır pek, kız tarafında yani…

GÖNLÜNÜ BAŞKASINA KAPTIRDI

Geleyim sadede…

Konuşmayayım diyorum, yazmayayım diyorum olmuyor…

Bu girişimci CHP’li danışman, koordinatör, milletvekili artık ne derseniz gönlünü kendisinden yaşça epey küçük başka bir güzele kaptırdı…

Ve avukat sevgilisini önce milletvekili, sonra da Genel Başkan Yardımcısı yaptırdı iyi mi!

Sıradan, üstelik çok genç bir avukat nasıl böyle birden bire yükseliverdi değil mi?

Zaman tüm sırları ortaya çıkarır çocuklar, hiçbir sır gizli kalmaz…

Neyse… Pek heyecanlı konuşmaları vardı zamanında kızımızın… Hatta bir keresinde “HDP” ve “PKK” yı birbirine karıştırıp oy istemişliği bile var.

Artık dil sürçmesi mi bilmem ben…

Velakin… Hakkında 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla soruşturma filan açıldı o dönem.

Gerçi evli sevgilisinin de Abdullah Öcalan güzellemeleri ortada ya… Abdullah Öcalan’ın giyim stilini pek beğendi bir ara, sır değil, tweetleri silmekle olmuyor canım o iş…

Nevruz kutlamalarında PKK bayraklı afişler paylaşmalar filan her yerde.

DENİZ BAYKAL BAŞLATTI…

“Sevgili kontenjanı” diyorum ben… Eskiden sevgililere güller yollanır, mücevherler alınır, kredi kartları filan ödenirdi, artık zaman değişti…

Yalan yok, CHP’de bu işleri hep Deniz Baykal başlattı…

Hatırlayınız canım…

Sevgilisi hanımefendi kitap satıcısı olarak girdiği CHP’de “Özel Kalem Müdürü” de oldu, milletvekili de yapıldı…

Pek hayırlı olmadı tabi Deniz Baykal için, sonu oldu!

Açmayayım şimdi eski defterleri…

YASAK AŞK DUYULUNCA…

Neyse çocuklar…

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar bu beyefendinin de yasak aşkı duyulunca evliliği de çatırdadı tabi. Genel Merkez’de bilmeyen konuşmayan yok, ama sorsan herkes kör, dilsiz…

Seyirci diyeyim ya da…

Bitti sanmayınız asıl olay şu ki: Bu girişimci CHP’li sevgilisini milletvekili hatta “Genel Başkan Yardımcısı” yaptırınca eşine de “sus payı” olarak bir dönem kurul üyeliğini yaptığı görevi ona teklif etmesin mi?

Pes…

Hemen vakit kaybetmeden de kulis çalışmalarına başladı.

Yol yapmalar, tavsiye vermeler filan…

Arkadaş danışman ya!

Bazı CHP’liler “kol kırılır yen içinde kalır” mantığında olsa da hep öyle olmuyor canım; aldı yürüdü dedikodular.

Rahatsız olan birkaç isim var. Artık bu rahatsızlık etik mi yoksa başka işler mi, onların da başka planları/hesapları mı var bilmem!

Namzetleri pek çok yani o görevin…

Zamanı gelince yazarım!

Konuyu dağıtmayayım şimdi

Merakım şu: Acaba bu danışman milletvekili koordinatör CHP’de her bir şey beyefendi eski eşine de bir koltuk ayarlayıp sessiz sedasız mı bitecek bu iş!

ABHAZ KÖKENLİ CHP’Lİ ÇOK KIZGIN

Pek sanmam…

Keza hanımefendi kızımızın danışmanlığını yaptığı kendisi gibi aslen Abhaz olan ve CHP’nin de ağır toplarından ismin bu durumdan hiç hoşlanmadığını ve uyanık çapkın damada çok kızgın olduğunu biliyorum.

Ayrılığa karşıymış, hele de bu aldatma olayı ve sonrasında ortaya çıkan karmaşık işler, hesaplar filan!

Bilemiyorum ne olacak?

Anlayacağınız CHP’de işler hem içerde hem dışarda pek karışık…

CHP’ Yİ NE HALE GETİRDİLER

İçim parçalanıyor vallahi; Atatürk’ün emaneti asırlık partiyi ne hale getirdiler!

Birileri şirketler kurar ellerinde çantalarla belediyelerden iş kapma peşine düşer…

Birileri “Genel Başkan”ın makam aracını sevgilisine tahsis eder…

İyice çiftliğe çevirdiler partiyi!

Şimdi de bu!

Danışman milletvekili sevgilisini önce “milletvekili”, sonra “Genel Başkan Yardımcısı” yaptığı yetmediği gibi şimdi de ilişkisi ortaya çıkınca eşine sessiz kalması için kurul üyeliği teklif etmeler filan…

Vallahi pes!

Yönetimin basireti mi bağlandı işin içinde ne işler, ne ilişkiler var bilemedim, anlayamadım gitti…

Yazık ki ne yazık!

Ne hale düştü koca parti!

Genci yaşlısı… Bir koltuk sevdası ki en tepesindekinden en alta kadar herkes onun peşinde!