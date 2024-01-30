CHP'de harcananlar isyan ediyor

“Baba-oğul gibiyiz” dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu satın aldıkları delegelerle ve kirli para iddialarıyla deviren eş başkanlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şimdi de CHP’nin devrik liderine yakın mevcut belediye başkanlarını bir bir harcarken, yaşanan kıyıma isyan büyüyor. Yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden ve dün yaptığı açıklamada “mevkidaşım” dediği İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vuran Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dâhil çok sayıda CHP’li başkanın 31 Mart’taki yerel seçimlere bağımsız aday olarak girecekleri öne sürülüyor.

“Bağımsız”lık isyanı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay’ında Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen çok sayıda belediye başkanı yeniden aday gösterilmeyerek tasfiye edilirken, partide yaşanan kıyıma isyan büyüyor. CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel ile ‘gölge başkan’ Ekrem İmamoğlu’nun kıyımlarına tepki gösteren CHP’li mevcut belediye başkanları bir yandan sert sözlerle tepkilerini dile getirirken diğer yandan bağımsız adaylık planları yaptıkları öne sürülüyor.

Kibarca kapı dışarı etti

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il ve ilçede aday belirleme yetkisini tekeline alan İBB Başkanı İmamoğlu’nun PM toplantısından önce Ataşehir, Şişli ve Maltepe Belediye Başkanlarını ayağına çağırıp, “sizinle çalışmak istemiyoruz” sözleriyle parti adına karar vermesi CHP’deki derin kırılmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden ve dün yaptığı açıklamada, “Şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?” diyerek İmamoğlu’nu eleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dâhil çok sayıda başkanın bağımsız aday olacağı iddia edildi.

Aday belirleme sürecinde teşkilatların öneri ve taleplerinin dikkate almadığını, ön seçim yapmadan adayların belirlendiğini ileri sürerek, “Özel-İmamoğlu cuntasına” karşı isyan bayrağı açan ve “bağımsızlık” ateşi yakacağı öne sürülen CHP’li başkanlardan bazıları şöyle:

İmamoğlu-Özel cuntası

Yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden ve dün İmamoğlu’nu bombalayan Battal İlgezdi’nin 7 partinin desteğiyle bağımsız aday olacağı öne sürüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Sarıyer Belediyesi mevcut Başkanı Şükrü Genç’in de yakın çevresine “aday gösterilmezsem bağımsız aday olabilirim” dediği iddia edildi.

Mevcut Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kendisine Genel Başkan düzeyinde garanti verilmesine rağmen aday gösterilmediği gerekçesiyle partisinden istifa etmişti. Bozdoğan’ın bağımsız veya Memleket Partisi’nden aday olacağı ifade ediliyor.

CHP’deki aday belirleme yöntemini yerden yere vuran Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile önceki dönem Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç’in de bağımsız adaylık için nabız yokladığı belirtiliyor.

CHP’den istifa eden Bilecik İnhisar önceki dönem Belediye Başkanı Ayhan Ödübek ise “Bizim talebimiz adayın ön seçimle belirlenmesi yönünde idi. Ancak aday atama yolu ile belirlendi. Biz de arkadaşlarımızla CHP’den istifa edip bağımsız olarak adaylığı açıkladım” dedi.

CHP’de yeniden aday yapılmayan ve yüzde 73 şahsi oyu olduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise parti logosu olmadan bağımsız adaylığını ilan etti.

Soyer de bayrak açacak

İzmir Merkezli İntegral Araştırma şirketi Genel Koordinatörü Ümit Yaldız da, İmamoğlu ve Özel ikilisi tarafından harcanan İzmir’in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in aday gösterilmemesi halinde seçimlere bağımsız girebileceğini iddia etmişti.