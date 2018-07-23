CHP'de 'genel başkanlığa' 3 aday daha!

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda sona yaklaşılırken, kurultayda sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin aday olmayacağı, başka adaylar da çıkacağı öğrenildi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu isimlerden birinin Haluk Pekşen olduğunu dile getirdi.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Olağanüstü kurultayın iki kişinin mücadelesi halinde geçeceğini düşünenler yanılıyor. Başka adaylar da çıkacak. Kimler mi?

Mesela Ümit Kocasakal… Umut Oran… Halûk Pekşen.

Ümit Kocasakal ile Umut Oran'ı bilmem ama CHP Parti Meclisi Üyesi Halûk Pekşen aday olmakta kesin kararlı… Kendisiyle konuştuğum zaman bana net olarak:

“CHP Genel Başkanlığı'na adayım” dedi ve toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirtti."