CHP’de flaş gelişme! Büyük bomba yarın patlayacak

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP’de, son seçimde milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden, ancak ya listeye yazılmayan ya da seçilebilecek sıradan aday gösterilmeyen il başkanları ve eski milletvekillerinin tüzük kurultayı için çalıştığını belirtti. Şahin, “Eğer 286 imzayı bulurlarsa CHP’de bu yaz tüzük kurultayı toplanacak. Bu ekip cumartesi günü Ankara’da bir otelde buluşacak ve yol haritalarını belirleyecek. O kurultayın seçimli kurultaya dönüşme ihtimali her zaman var” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) CHP’de şu an birbirinden bağımsız iki ayrı parti içi muhalefet hareketi kurultay için bastırıyor.

CHP son seçimde milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden 44 il başkanından 37’sini ya listeye yazmadı ya da seçilebilecek sıradan aday göstermedi. Şimdi o il başkanları ve parti tüzüğündeki “Bir kişi iki defa merkez yoklaması ile aday gösterilemez” maddesinin işletilmemesine tepki gösteren eski milletvekilleri tüzük kurultayı için çalışıyor. Eğer 286 imzayı bulurlarsa CHP’de bu yaz tüzük kurultayı toplanacak. Bu ekip cumartesi günü Ankara’da bir otelde buluşacak ve yol haritalarını belirleyecek. Noter onaylı imzaları 15 gün içinde genel merkeze teslim etmeleri gerekiyor. Her ne kadar “Bizim tek amacımız tüzükteki antidemokratik maddelerin kaldırılması ve parti içi demokrasinin sağlanması” deseler de o kurultayın seçimli kurultaya dönüşme ihtimali her zaman var.

CHP’de mevcut yönetime bayrak açan ikinci ekip ise tabii ki Ekrem İmamoğlu grubu. Seçimden sonra verdiği iki değişim mesajı ile niyetinin CHP Genel Başkanlığı’na yürümek olduğunu ilan etti İmamoğlu. CHP’de İmamoğlu’nun mevcut delege yapısında Kılıçdaroğlu’na karşı bir şansının olmadığı kanaati hâkim. Ancak 2018’de Muharrem İnce’nin kurultayı toplayacak delege sayısını bulduğu da bir gerçek. İmamoğlu’nun belediye imkânları ile kendisine alan açması ihtimal dâhilinde. (…)”

ÖNE ÇIKAN VİDEO