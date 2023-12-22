CHP'de Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklanma

İYİ Parti ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan kriz, CHP içinde de gerilime neden oldu. Kazan kaldıran CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nu Genel Başkan Özgür Özel'e şikâyet edecek. Arkalarına 60'a yakın vekilin desteğini alan 11 milletvekili, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla Genel Merkezi by-pass etmesine tepki gösteriyor. Parti içi dinamiklerin zarar gördüğünü belirten vekiller, Özel'le bir araya gelecek.

Kurultaydan sonra hassas dengelerin kurulduğu CHP'de İYİ Parti ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim, parti içine de sıçradı. CHP içinde İmamoğlu'na dönük artan rahatsızlık Meclis Grubu'nda patlak verdi. İmamoğlu'nun son günlerde aldığı kararların ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB ziyaretinde sergilediği rahat tavırlar, vekilleri rahatsız etti.

DENGELERİ BOZUYOR

Hafta içinde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinden 11 milletvekili Meclis'te sürpriz bir toplantıda buluştu. Toplantıda, İmamoğlu'nun Genel Merkezi by-pass ettiğine dikkat çekildi. Belediye başkanı gibi değil, lider gibi açıklamalar yaptığı eleştirisi yöneltilen İmamoğlu'nun, politikalarını genel merkezin onayı olmadan yürütmesi de tepki gösterilen diğer konular arasında yer aldı. Milletvekilleri, İmamoğlu'nun parti içi dinamikleri zedelediği görüşünde birleşti.

SAHAYA YANSIR ENDİŞESİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Şafak'ın haberine göre, Toplantıda dile getirilen düşüncelerin, Özgür Özel'e şikayet olarak iletileceği öğrenildi. İmamoğlu etkisinin yerel seçim sürecinde sahaya yansımasından endişe eden vekiller, İmamoğlu'nun kanısına karşın İstanbul'un garanti olmadığı görüşünde. Kişi için değil CHP için çalışılması gerektiğini belirten CHP'li 11 milletvekilinin arkalarında 60'a yakın vekil desteği olduğu belirtiliyor. İmamoğlu'nun bu tutum ve tavrını sürdürmesi halinde partideki krizin derinleşeceği ifade ediliyor.