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Gündem CHP’de dönen kirli para trafiğini MASAK çözer! “Kara para”nın hesabı sorulsun
Gündem

CHP’de dönen kirli para trafiğini MASAK çözer! “Kara para”nın hesabı sorulsun

Yeniakit Publisher
2024-03-12 11:20:00 -
CHP’de dönen kirli para trafiğini MASAK çözer! "Kara para"nın hesabı sorulsun

Kaynağı belli olmayan ve sadece sayması bile saatler süren balya balya banknotlar, CHP’de dönen kara para trafiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar her köşeden fışkıran milyonların nereden geldiği ile ilgili yargının harekete geçmesi gerektiği görüşünde birleşti.

HABER MERKEZİ

Ekrem İmamoğlu destekli Özgür Özel’in delege pazarlıkları sayesinde zaferle çıktığı şaibeli 38’inci kurultaydan beri CHP’de kirli para trafiği durmuyor. Kurultay günü Aksaray’da kapalı 4 döviz bürosunu talimatla açtırıp Uber Vito araçlarla 1.5 milyar para naklettikleri öne sürülen, CHP’li Seyit Torun’un Meclis’teki odasında poşet içerisinde 250 bin dolar unutan CHP yönetim kademesi, şimdi de partinin İstanbul İl Başkanlığı binasında tasnif edilen bavullar dolusu parayla çalkalanıyor. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bazı partililerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında paradan kule yaparken çekilen görüntüler sonrası Ekrem–Özgür ikilisi suskunluğa bürünürken bir kirli para iddiası da İmamoğlu’nun asker arkadaşından geldi. İmamoğlu ile birlikte askerliğini bedelli olarak yapan siyasal iletişimci Atılgan Bayar, 2019 seçimleri öncesi Ekrem’in basın danışmanı Murat Ongun’a ‘çuvalla para’ teslim edildiğini ve envantere kayıt edilmediğini açıkladı.

Her yerden para fışkırıyor

Konuyla ilgili akit’e konuşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, şunları söyledi: “CHP’de her yerden para fışkırıyor. Anlaşılan birileri çok götürmüş. Bazıları bu paranın İstanbul il binası alınırken gelen giden para olduğunu söylüyor. O zaman partinin avukatıydım, bina alınırken işin içindeydim. O paranın hepsi 25 milyon kayıtlı olarak CHP Genel Merkezi’nden gitti. Sözleşmesini de ben yaptım. Dolayısıyla bu tür paralar dolanabiliyor. İşte o barış akademisyeni denilen kişilere maaş gibi ödeme yapılıyordu. Maalesef her yerden pislik akıyor. Bu paralar kul hakkı. Bu milletin yetimin parası, pulu bunlar. Belki de kurultay sürecinde dönen paralardır. Hesabının sorulması lazım.”

Binada bu kadar para olamaz

TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar da, şunları anlattı: “Üç bin liranın üzerinde olan her paranın banka yoluyla kayıtlı bir şekilde transferi gerekiyor. Yoksa kendinizi ispatlayamazsınız. Yani ‘sen elden birine para veremezsin’. Sözleşme karşılığında vermen lazım. Eğer balya balya paralar sayılıyorsa, burada ciddi anlamda bir hukuksuzluk unsuru vardır. Ya para suçtan kazanılmıştır ya da parayla suç işleniyordur. Dolayısıyla savcılığın hemen harekete geçmesi gerekiyor. Sahısları çağırıp ‘bu para nedir, neyin nesidir, nereden geldi, nereye gitti’ sormalıdır. Bu para niye CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında sayılıyor ortaya çıkarmalıdır. Çünkü şüpheli bir olay var. Bir parti binasında bu kadar para olamaz.

Kılıçdaroğlu konuşmalı

İmamoğlu-Özel ikilisinin suskunluğunu değerlendiren Dündar, şöyle devam etti: “CHP’li yöneticiler seçim gününe kadar tabii ki suskunluğunu koruyacaktır. Çünkü kimse bu konuda bir başka partiliyi kötülemek istemez. Hepsinin parmağı var. Kimi kötüleyecekler? İmamoğlu’nu mu kötüleyecekler? Kendi atadığı danışmanı işin içinde. Diğerine bakalım. Yani parti binasındaki para saymadan Özel’in haberi olmadığını mı varsayacağız? O zaman ne olacak? Burada asıl sesini yükseltmesi gereken Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun devrildiği kurultayda üyelere para verilme durumu söz konusuydu. Cep telefonları hediye edilme durumu söz konusuydu.”
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HII

SAVCILAR CHPKK DHKP.C VE ÌMANSIZOĜLU EKREM HAKKINDA HEMEN HAREKETE GEÇMELÌLER VURGUN ÖYLE KÜÇÜMSENECEK BÌR VURGUN DEĜÌL VURGUN BÜYÜK VURGUN IBB NİN BAṢINDAKÌ HIRSIZ ÌMANSIZOĜLU BU KONUDA ÌLK ÖNCE HESAP VERECEK KÌṢÌ ÖYLE KAYAK KAYMAYA MUĜLA DENÌZ TATÌLÌNE VE RAKILI ÌÇKÌLÌ BALIK ZÌYAFETÌNE BENZEMÌYOR BU ÌṢ ÇÜNKÌ IBB'NÌN BAṢINDAKI ZAAT ÌSTANBUL ÌÇÌN HÌÇ BÌRSEY YAPMADIĜI GÌBÌ BÜTÜN KASALARDAKÌ VE ALDIĜI KREDÌLER DUMAN OLUP GÌTTÌ BÜTÜN VARLIĜI ARAṢTIRILMALI EKREMÌN

Temiz eller operasyonu yapacak babayiğit bir savcı aranıyor

" O zaman partinin avukatıydım, bina alınırken işin içindeydim. O paranın hepsi 25 milyon kayıtlı olarak CHP Genel Merkezi’nden gitti. Sözleşmesini de ben yaptım...İşte o barış akademisyeni denilen kişilere maaş gibi ödeme yapılıyordu. Maalesef her yerden pislik akıyor. "
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