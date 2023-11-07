  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

EGM uyardı! Aman dikkat: 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına dikkat! Çok kritik uyarısı, dikkatli olun

Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e çağrı!

Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler

İttifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması!

Ocak 2024'te vizyona girecek filmin tanıtımı yapıldı: Cem Karaca'nın Gözyaşları

Türkiye'ye az önce duyurdular: Türkiye'nin ilk Türk uzay aracı o tarihte ay yolculuğuna başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor

Çin'in ihracat, milyonlarca dolarlık iken açıklama geldi: bu kez 6 aydır düşüşte! Çinli yetkililer şokta

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu vuruldu: Mahmud Abbas'a suikast girişimi

Açıklama az önce geldi! 2 milyon Çinli'yi Türkiye'ye getirecekler
Siyaset CHP'de devir teslim programı belli oldu!
Siyaset

CHP'de devir teslim programı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 23:59:00 -
CHP'de devir teslim programı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin genel başkanı seçilirken partideki devir teslim programı da belli oldu.

CHP'de Kurultay sonrası Genel Başkanlık Devir Teslim Töreni, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak. Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.

Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?
Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?

Siyaset

Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Siyaset

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'
Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

Gündem

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe
CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

Gündem

CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?
CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Medya

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş
Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş

Siyaset

Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’
Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Siyaset

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması
CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması

Gündem

CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife
Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

Siyaset

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23