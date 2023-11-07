CHP'de devir teslim programı belli oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin genel başkanı seçilirken partideki devir teslim programı da belli oldu.
CHP'de Kurultay sonrası Genel Başkanlık Devir Teslim Töreni, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak. Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.
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