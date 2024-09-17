CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

Yeni Asır gazetesi yazarı Bülent Erandaç, CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki çekişmenin derinleştiğini söyledi. Erandaç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrılarının parti içinde adaylık tartışmalarını alevlendirdiğini belirtti. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu’na karşı duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ettiğini vurgulayan Erandaç, CHP'deki bu çekişmenin parti içinde panik oluşturduğunu ifade etti. Bülent Erandaç, bu çekişmenin 2025'teki seçim sürecinde daha da büyüyeceğini kaydetti. İşte Erandaç'ın yazısı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir aydan beri ERKEN SEÇİM lafları ediyordu. Son olarak, "2025 KASIM'DA ERKEN SEÇİM"istemesiyle birlikte CHP içinde 'Cumhurbaşkanlığı adayı' tartışmaları da alevlendi. Geçen hafta, Mansur Yavaş'a Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu- Selin Sayek Böke tarafından kumpas çekildi.

EKREM ŞOV tezgahından büyük rahatsızlık duyan Mansur Yavaş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde.

Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar, kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır: Aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz" demişti.

CHP PANİK VE KULİSLER

CHP'de Tüzük Kurultayı'nda, Ekrem İmamoğlu'na yaptırılan ŞOV'la kendisine kurulan KUMPASI gören Mansur Yavaş'ın sert konuşması CHP'de panik yarattı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan ve giderek artacağı anlaşılan CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI'nın yarattığı CHP'deki panik kulislerine de yansıdı.

2. KILIÇDAROĞLU METAFORU

Birinci Kılıçdaroğlu krizi şöyle olmuştu: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kurulan ALTILI MASA'da, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyordu. Sonunda Meral Akşener masayı devirdi ancak İstanbul'un etkili mahfillerince masaya tekrar oturtuldu.

Anketlerde, Mansur Yavaş ve Ekrem Imamoğlu'nun önde çıkmasına karşın, Kemal Kılıçdaroğlu ve HİZBİ bastırdı, Altılı Masa'nın geri kalan dört parti lideri tarafından uygun bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu seçimleri kaybetti.

Altılı Masa'daki kavgalarının, seçim kaybedilesinde çok etkili olduğu değerlendirildi.

İşte, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık kavgalarının, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanması, 2. KILIÇDAROĞLU KRİZİ olayı ile benzerlik gösterdiğine işaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "2025 KASIM'DA" erken seçim istemesiyle birlikte CHP içinde 'aday' tartışmaları da alevlendi.

'ERKEN SEÇİM' LAFLARI CHP'Yİ SALLIYOR

Hatırlayalım: 31 Mart Yerel Seçimleri bitmiş, aradan 20 gün geçtikten sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aniden, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda tuhaf laflar etmişti: "Takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu.

Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, "Bırakın ben atacağım" demez. En formda oyuncusuna attırır." Özel'in bu lafları, CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylık çekişmesini başlatmıştı.

Yazılı ve sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılıyordu. CHP'DE 4 ETKİLİ PORTRE VE 4 HİZİP VAR.

31Mart 2024 yerel seçimler sonrasında açıkça görüldüğü gibi, CHP'de etkili 4 PORTRE var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ismin arkasında dizilen 4 HİZİP var.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi, 4 etkili portrenin 4 HİZBİ arasında sert tartışmalara konu oluyor.

CHP kulislerine göre, CHP'li birçok yönetici ortaya çıkan ADAYLIK KAVGASI için "Çok erken bir tartışma, iyi olmadı" yorumunda bulundu. Bazı yöneticiler de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği 2023 seçimindeki hataya düşülmemesi gerektiğini belirterek, "Şu an Cumhurbaşkanlığının C'sini konuşmamalıyız.

Erken aday belirlemek doğru olmaz. Ama ikinci Kılıçdaroğlu krizini de yaşamak istemiyoruz" yorumunda bulunuyor. Bazı yöneticiler ise "Sonuçta bunu yaşayacaktık, belki de görünür olması iyi oldu" değerlendirmesini yaptı.

Seçim sürecine girmeden bir adaylık tartışmasının çok doğru olmadığını savunan partililere göre bu yaşananlar herkese ders olmalı, tüm taraflar kendisine çeki düzen vermeli, sakin bir şekilde aday belirleme süreci beklenmeli.

Partililer adayı erken belirlemenin doğru olmaz" diyorlar.

SONUÇ

"MANSUR MU? EKREM Mİ?" tartışmaları CHP içinde giderek yükseliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş takımları, birbirine derinden manevra çekerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Aday değilim ama yan cebime koyun" taktikleri izlediği bir süreçte CHP'deki tüzük kurultayında EKREM ŞOV yaptırılması CHP'yi alevlendirdi.

CHP'DE bundan sonraki gelişmelerin sadece başlığını veriyorum. CHP Arka Plan manevraları gelecek yazılarımızda olacak:

1) Tüzük Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel anlaşarak çıktı. Ancak İmamoğlu, Özgür Özel'den rahatsız olursa,olağanüstü kurultay düğmesine basıp, CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA gelmesi B planı.

2)YENİ tüzük gereği CHP Kurultayı 2026 Eylül'de yapılacak. Özgür Özel'in Kasım'da erken seçim istemesinin şifresi burası.

Ekrem İmamoğlu'nun B planından rahatsız. Eğer GENEL seçim kararı alınırsa, CHP GENEL BAŞKANLIK gücünü kullanmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil.

3)KEMAL Kılıçdaroğlu ve ekibi de olağanüstü kurultay düğmesıne basarak, 2025 yılı Mayıs ayına hazırlanacak.

3)CHP'NIN en yetkili organı PARTİ MECLİSİ'nin kontrolü Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu bilen Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaktaki sıkıntıyı görerek, FARKLI BİR STRATEJİ izleyecek. CHP-DEM beraberliğinden rahatsız olanlara, Milliyetçi, Muhafazakar, Merkez Sağ kanatlara açılacak. EVET. CHP'DE 2025 YILINDA KIYAMETİN KOPMASI BÜYÜK İHTİMAL.

CHP'NİN DERDİ BAŞKA. ÖZGÜR ÖZEL GİDECEK Mİ? KALACAK MI? EKREM Mİ? MANSUR MU?"

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