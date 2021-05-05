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Siyaset CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti
Siyaset

CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti

CHP'de 25 ve 26. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Gaye Usluer, partisinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 11:52:00 - 2021-05-05 11:57:43
CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'Duygusal bir karar değil'

Prof. Dr. Usluer, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" diye konuştu.

 

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