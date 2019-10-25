CHP’de deprem! 164 kişi ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde partiden istifa edip Kırklareli'den aday olan ve seçimi kazananMehmet Kesimoğlu’na destek verdikleri gerekçesiyle 164 kişi disipline sevk edildi.

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde partiden istifa edip bağımsız aday olan ve seçimi kazanan Kesimoğlu'na destek veren 164 üyeyi ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bağımsız aday Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’na destek verdikleri gerekçesiyle 164 kişinin tedbirli olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle Kırklareli İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdi. CHP MYK, Kırklareli’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP üyeliğinden istifa ederek bağımsız aday olarak seçimlere giren ve seçimi kazanarak Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na destek verdiği gerekçesiyle 174 kişinin listesini CHP Kırklareli İl Başkanlığı’na gönderdi. İlgili yazıda 174 kişinin 9’unun üyeliğinin düşmesi, 1’inin de Bursa’ya nakil olması nedeniyle dosyalarının ayrıldığı belirtilirken kalan 164 kişinin ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

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