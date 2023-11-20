CHP’de değişmeyen değişim! Bay Özgür’den Türkiye’ye ‘işgalci’ diyene öpücük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada HEDEP ile ittifak sinyali verdi. Özel, genel seçimlerin ikinci turu öncesi Zafer Partisi'yle yapılan gizli protokolün Kürt seçmenleri rahatsız ettiği söyledi. Özel daha sonra kayyumlara karşı olduklarını belirten bir çıkış daha yaptı.

Bu sözlerin ardından Özel, dün İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde operacı Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı.

Özgür Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

CHP'li isimlerin yanı sıra Özel'e eşlik eden bir isim daha dikkat çekti. Özel ile birlikte konseri HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan da dinlemeye geldi.

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Son olarak CHP Genel Başkanı Özel, Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.

Öte yandan operacı Pervin Chakar'ın, daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı biliniyor.

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.