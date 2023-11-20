  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’de değişmeyen değişim! Bay Özgür’den Türkiye’ye ‘işgalci’ diyene öpücük
Siyaset

CHP’de değişmeyen değişim! Bay Özgür’den Türkiye’ye ‘işgalci’ diyene öpücük

Yeniakit Publisher
2023-11-20 12:08:00 -
CHP’de değişmeyen değişim! Bay Özgür’den Türkiye’ye ‘işgalci’ diyene öpücük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'ye işgalci diyen operacı Pervin Chakar'ın elini öptü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada HEDEP ile ittifak sinyali verdi. Özel, genel seçimlerin ikinci turu öncesi Zafer Partisi'yle yapılan gizli protokolün Kürt seçmenleri rahatsız ettiği söyledi. Özel daha sonra kayyumlara karşı olduklarını belirten bir çıkış daha yaptı.

Bu sözlerin ardından Özel, dün İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde operacı Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı.

Özgür Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

CHP'li isimlerin yanı sıra Özel'e eşlik eden bir isim daha dikkat çekti. Özel ile birlikte konseri HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan da dinlemeye geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak CHP Genel Başkanı Özel, Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.

Öte yandan operacı Pervin Chakar'ın, daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı biliniyor.

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Laikçi demokrasisi böyle bir şey! CHP’den istifa edene feci dayak
Laikçi demokrasisi böyle bir şey! CHP’den istifa edene feci dayak

Yerel

Laikçi demokrasisi böyle bir şey! CHP’den istifa edene feci dayak

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu
CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

CHP’liler ‘Kılıçdaroğlu niye gitti’ diyecek! Özgür Özel’e anket şoku
CHP’liler ‘Kılıçdaroğlu niye gitti’ diyecek! Özgür Özel’e anket şoku

Siyaset

CHP’liler ‘Kılıçdaroğlu niye gitti’ diyecek! Özgür Özel’e anket şoku

Yine yağmur, yine esaret! CHP'nin İstanbul'u sele teslim
Yine yağmur, yine esaret! CHP'nin İstanbul'u sele teslim

Yerel

Yine yağmur, yine esaret! CHP'nin İstanbul'u sele teslim

CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü
CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü

Gündem

CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü

CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!
CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!

Siyaset

CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23