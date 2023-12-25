CHP’de Değişimin adı Rant oldu !!! Rantın adı Bülent Tezcan

Didim eski ilçe başkanı Mustafa Bekar’ın adını gündeme getiren Tezcan’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Bilindiği üzere Mustafa Bekar ismi İlçe Başkanlığı döneminde rant ve yolsuzluklarla anılmıştı. İsmi yolsuzluk ve rant ile anılan Mustafa Bekar 'ın gündeme gelmesi Didim Halkında korku ve endişe yarattı. Didim “ilçe başkanlığında bunları yapan, Belediye Başkanı olduğunda neler yapmaz ki” söylemleri ile çalkalanıyor.

Mustafa Bekar’ın ilçe Başkanı olduğu dönemi hep beraber hatırlayalım.

Vakıflar arazisi

Altınkum Yalı caddesinde yer alan, Vakıflar arazisinin ali-cengiz oyunu ile alınması. Didimlilerin yıllardan beri park alanı olarak şehre tahsis edilmesini istedikleri Vakıflar genel Müdürlüğüne ait arazi, Mustafa BEKAR ve Remzi KAZMAZ ‘ın her türlü entrika ve siyasi gücün kullanımı ile şahıslara ait planlamaya dahil edilmiş, emsal değer yükseltilerek milyonlarca dolar değerinde rant sağlanmıştır. Bu ranta dönüştürme olayı yıllarca Didimliler tarafından konuşulmuştur .

Özetle işadamı Hasan SOLAK 20.05.2004 tarihinde DIYAP adlı inşaat şirketini kurar. Bu şirket söz konusu Vakıflar arazisini satın alarak, kendi arazileri için yaptıracağı imar planına ilave etmek ister.

Satın alma işlemi yasal mevzuat, Belediye ve diğer bürokratik işlemlere takılınca devreye tabiki Mustafa BEKAR girer 20.07.2004 tarihinde yani bu şirketin kuruluşundan 2 ay sonra Mustafa BEKAR ve Remzi KAZMAZ hisse devirleri ile bu şirkete ortak olur. Remzi Kazmaz da CHP disiplin kurulu üyesi bir avukattır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne güzel memleket bu insan İlçe Başkanıyken böyle yapıyorsa Belediye Başkanı olursa neler yapacak acaba. İhaleden sonra yapılan itirazlar sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü İhaleyi iptal ediyor. 2014 Yılında Milliyet ve Aydın Denge Gazetelerinde çıkan haberler herşeyi özetliyor.

Didim yat limanı

Didim yat limanı 2009 yılında işletmeye alındığında inşaat yapımında yine Mustafa BEKAR başroldeydi. 05.10.2006 tarihinde Didim Karya Grup İnşaat Ltd.Şti kuruluyor. Kurucuları Şenel AKPINAR ve Mustafa BEKAR.

Mustafa BEKAR burada yine hünerini gösteriyor ve Yat limanı işini alan müteahhit firmaya “buranın dolgu taş imalatını bize vereceksin yoksa her geçen kamyondan zabıtaya tonaj cezası yazdırırım”diyor. Mustafa BEKAR, Şenel AKPINARIN taşocağı olduğunu bildiği için onunla yeni şirketi bu amaçla kuruyor. İşin sonunda Şenel AKPINARI şirketten atıyor. O yıllarda Didim'de azami 10 ton yükleme yapabilen kamyonlara, 25 ton yük konularak zamandan ve yakıttan kar edilirken, Didim de yol güzergahında bulunan bütün yolların bozulmasına sebep olunmuştu. Yani Mustafa Bekar konumunu kullanarak yine zengin olma durumunu sağlamıştı.

Rantın gözü çıksın

Mustafa Bekar’ın Bülent TEZCAN ile eskiye dayalı bir menfaat ilişkisi vardır. Bülent TEZCAN'ın Mustafa BEKAR için bu kadar yoğun baskı yapmasının sebebi budur.

CHP’nin Değişim başarısı bunlar için önemli değildir. Bütün planları RANT ODAKLIDIR.