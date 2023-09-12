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Gündem CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı
Gündem

CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:07:00 -
CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

CHP'deki değişim hareketini destekleyen isimlerden olan ve bir süredir bu yönde açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevden alındı. Işık, söz konusu kararı sosyal medyadan öğrenirken, yerine Şule Dilara Dalbudak atandı.

CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımının yer aldığı bir listeyi paylaştı. Yapılan paylaşıma "Örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" notu düşüldü.

 

Söz konusu listede ise bir ismin yer almaması dikkat çekti.

'Değişim' destekçisi Işık görevden alındı

Partide seçim hezimeti sonrasında başlayan 'değişim' hareketini destekleyen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olan Ozan Işık'ın genel sekreterlik görevinden alındığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Kararı sosyal medyadan öğrendi

Zafer Partili Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanlığına sert tepki gösteren ve bu açıklamalarıyla gündem olan Işık, görev değişikliği kararını sosyal medyadan öğrendi.

Işık'ın yerine ise Şule Dilara Dalbudak atandı.

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Yorumlar

Misafir 13

Diktatör diyene. bak Allah korusun bu adam iktidar olsaydı. O zaman yazık olurdu Türkiye'ye bir esat rejimi vakası yaşanırdı..

Harbi

Engin özkoç özgür özel Faik öztrak gürsel Tekin sezgin tanrıkulu ve daha çoğu bunlar chp de olduğu sürece ebedi iktidar olamazsınız.
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