CHP’de çok ilginç gelişmeler! O isim, “Aramızda kalsın, bu kavga karakolda biter” diyerek duyurdu

Hikmet Genç, CHP içinde yaşanan liderlik ve adaylık mücadelelerini köşesine taşıdı. CHP'de ‘2028 adaylık savaşları’nın şimdiden başladığına işaret eden Genç, “Aday da çok!.. Eko çok iştahlı. Mansur aportta beklemede. Lakin 'Elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirme' hareketi var ya, işte onu çekti Özgür Özel... Aramızda kalsın. Bu kavga karakolda biter” dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Ne garip değil mi?..

CHP dendiğinde akla 'adaylık tartışması' geliyor. Ardından da 'koltuk savaşları.'

Kongrelerinde zaten kavga gürültü gırla. (Ona da parti içi demokrasi diyorlar)

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Tek bi'şeyleri de normal olsun be kardeşim.

'Zoomcu'ların acayip 'delege ikna etme kabiliyeti' sayesinde kasetle başlayan 13 yıllık Kılıçdaroğlu sultası sona erdi.

Kasetle geldi 'Zoom'la gitti.

Özgür Özel'e "tavşan" adaydı, zıpladı o koltuğa. Vakti gelince bir defa daha zıplayıp inecekti koltuktan. Ama öyle olmadı. Koltuğu çok sevdi. Zıp zıp zıplıyor şimdi.

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli" dedi Özgür Özel.

Yani 'kararı ben veririm' dedi. 'Vekaleten değil, asaleten buradayım' hareketi çekti.

Müthiş bir hamle.

'Forvetlerden biri Mansur Yavaş..,' diyerek Eko'nun rakibini de seçti. (Kendi halinde Ankara'da çorba dağıtmaya devam edecekti, adaylık madaylık hiç yoktu aklında!..)

Diğer taraftan atanamamış cumhurbaşkanı Kemal de hariçten gazel okumaya devam ediyor.

Özgür Özel onu da takmıyor. Erdoğan ve Bahçeli ile görüşüyor.

Velhasıl Özel'in önlenemeyen yükselişiyle birlikte Eko'nun bütün hesapları şaşmış durumda.

Fotoğraf ortada.

Yuvarlak masada toplandılar, topu geldi Erdoğan'ı yine yenemediler.

Ama 'yerel de olsa' son seçimde ilk defa AK Parti'yi geçti CHP.

Kimdi koltukta oturan?..

Özgür Özel...

Hadi kaldır bakalım sıkıyorsa...

CHP'de '2028 adaylık savaşları' şimdiden başladı.

Girizgâhta 'ne kadar garip değil mi?' dediğim buydu işte.

'CHP'li olmaz' deyip 'Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdiler.

CHP'li Muharrem İnce'yi aday gösterdiler, kazanmasın diye kuyusunu kazdılar.

Sonra 'Yuvarlak Masa' kuruldu, adaylık savaşı başladı. Kavga gürültü derken seçime 40 gün kala Bay Kemal aday oldu. Ona da bay bay dediler.

Ve CHP yine adayını arıyor!..

Seçimlere daha 4 yıl var.

Bu sefer kavga çok erken başladı.

Aday da çok!..

Eko çok iştahlı. Mansur aportta beklemede.

Lakin 'Elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirme' hareketi var ya, işte onu çekti Özgür Özel...

Aramızda kalsın. Bu kavga karakolda biter!..”