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Gündem CHP’de büyük skandal: Cinsel saldırıdan tutuklandı
Gündem

CHP’de büyük skandal: Cinsel saldırıdan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 18:43:00 -
CHP’de büyük skandal: Cinsel saldırıdan tutuklandı

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim S. kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Abdurrahim S. tutuklandı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahim S. cinsel saldırı suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim S. kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim S., iddiaya göre ertesi gün, B.D.’ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.’nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim S.’nin bir sonraki gün kendisine ‘bana bey diye hitap etme’ diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇAY GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIĞI İDDİASI


B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim S.’nin dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.’yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.’nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur B.D’nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.’nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak ‘Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu’ dediğini iddia etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP’den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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