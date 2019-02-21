CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa haberi geldi

SEZAİ ERHAN/MALATYA- Malatya’da, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

Aday belirleme sürecinde istifalarla sarsılan CHP'de sular durulmuyor. Şimdi de belediye meclisi üyeliklerinde krizi patlak verdi. Malatya’dan istifa haberi geldi. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de belediye meclis üyeliği belirleme sebebiyle yaşanan krizden dolayı görevlerinden istifa etti.

500 CHP’Lİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aslan, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk. Ama il başkanlığı bizim listemizi dikkate almayarak kendi oluşturdukları listeyi YSK'ya teslim etmiştir. Yaşanan gelişmelerin ardından 500'e yakın partili duruma tepki gösterdi. Konuyu CHP Malatya il Başkanlığına ilettik ama dikkate alınmadı. Bende partililerin tepkilerine duyarsız kalmayarak görevimden istifa ettim” diye konuştu.