0553 313 94 23

CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa haberi geldi

Malatya’da, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:55
CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa haberi geldi

SEZAİ ERHAN/MALATYA- Malatya’da, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

Aday belirleme sürecinde istifalarla sarsılan CHP'de sular durulmuyor. Şimdi de belediye meclisi üyeliklerinde krizi patlak verdi. Malatya’dan istifa haberi geldi. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de belediye meclis üyeliği belirleme sebebiyle yaşanan krizden dolayı görevlerinden istifa etti.

500 CHP’Lİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aslan, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk. Ama il başkanlığı bizim listemizi dikkate almayarak kendi oluşturdukları listeyi YSK'ya teslim etmiştir. Yaşanan gelişmelerin ardından 500'e yakın partili duruma tepki gösterdi. Konuyu CHP Malatya il Başkanlığına ilettik ama dikkate alınmadı. Bende partililerin tepkilerine duyarsız kalmayarak görevimden istifa ettim” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  1. Malatya
  2. Ali Aslan
  3. chp malatya
  4. chp akçadağ
  5. chp istifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sıfır Atık” projesi tanıtım toplantısı yapıldı
    1. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    2. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    4. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    5. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    6. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    7. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    8. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    9. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    10. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    11. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    12. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    13. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    14. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    15. "Tanzim satışlarla ilgili büyük..
    16. Büro Memur-Sen’de yeni başkan Mehmet..
    17. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    18. Cezaevinden izinli çıkan mahkum,..
    19. Zeytinburnu'ndaki patlama davasında..
    20. CHP Malatya'da çatırdıyor!
    21. MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra..
    22. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da sevgi..
    24. CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı..
    25. AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş..
    26. CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa..
    27. Bursasporlu taraftarlardan birlik ve..
    28. Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon..
    29. Tour of Antalya’nın ilk etabı..
    30. New York borsası düşüşle açıldı
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!