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Gündem CHP'de büyük deprem! Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Gündem

CHP'de büyük deprem! Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-02-15 19:29:00 - 2024-02-15 19:32:26
CHP'de büyük deprem! Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP’de yerel seçimler için aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların ardından parti yönetiminden de bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi Koza Yardımcı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'de yerel seçimler için aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların ardından parti yönetiminden de bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi Koza Yardımcı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.

 SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim"
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