CHP'de bomba kulis! Ankara B.B adaylığı için Mansur Yavaş yerine...

Yaklaşan yerel seçimler adaylık tartışmalarını da başlattı. Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul için yola çıkıyorum' diyerek adaylığın sinyalini verirken Ankara Büyükşehir Belediyesi için bomba bir kulis ortaya çıktı. CHP'liler Mansur Yavaş yerine Levent Gök'ün aday olmasını istiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor.

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Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor.

Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor.

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