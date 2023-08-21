  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'de bomba kulis! Ankara B.B adaylığı için Mansur Yavaş yerine...
Siyaset

CHP'de bomba kulis! Ankara B.B adaylığı için Mansur Yavaş yerine...

Yeniakit Publisher
2023-08-21 16:27:00 -
CHP'de bomba kulis! Ankara B.B adaylığı için Mansur Yavaş yerine...

Yaklaşan yerel seçimler adaylık tartışmalarını da başlattı. Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul için yola çıkıyorum' diyerek adaylığın sinyalini verirken Ankara Büyükşehir Belediyesi için bomba bir kulis ortaya çıktı. CHP'liler Mansur Yavaş yerine Levent Gök'ün aday olmasını istiyor.

Yaklaşan yerel seçimler adaylık tartışmalarını da başlattı. Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul için yola çıkıyorum' diyerek adaylığın sinyalini verirken Ankara Büyükşehir Belediyesi için bomba bir kulis ortaya çıktı. CHP'liler Mansur Yavaş yerine Levent Gök'ün aday olmasını istiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor.

Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23