  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı

Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye beklenmedik talep: Dolar o rakam olmalı

Masak rapor hazırladı 30 ilde düğmeye basıldı: 476 gözaltı

İte köpeğe rezil olduk! İsrail’den tüm Ortadoğu’ya Tehdit! “Harekete geçmeye hazırız” diyerek duyurdular

Coca Cola ile ilgili can sıkıcı gelişme! Sokakta boykot edilirken diğer tarafta patladı gitti

Siyonist Biden'a anket şoku! Trump paramparça etti

PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu Özgür’e Özel darbe!

Tat Gıda satılıyor! İşte yeni sahipleri

Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi

Asgari ücret zammında geri sayım başladı! Hesaplar ortaya çıktı; İşte konuşulan rakam
Gündem CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe
Gündem

CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

Yeniakit Publisher
2023-11-07 11:30:00 - 2023-11-07 11:31:37
CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, PM seçiminde ilk darbeyi aldı. Kendisine karşı oluşturulan gruptan 8 kişi ile 1 bağımsız, PM'ye girerek listeyi deldi.

CHP'de gece başlayıp öğle saatlerine kadar süren PM ve YDK seçimleri, partide yeni bir muhalif oluşum doğurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı oluşturulan gruptan 8 isim PM'ye girerek, değişimcilerin listesini deldi.

"Denge ve Denetleme Listesi" adlı bu grubu oluşturan Oğuz Kaan Salıcı ise cinsiyet kotasına takılarak meclis dışı kaldı. Seçimlere bağımsız katılan Deniz Yavuz Yılmaz da 60 kişilik PM'ye seçilen bir diğer isim oldu.

TSK ve Mehmetçik'e sayısız iftira atmasına rağmen Özel'in A takımında yer alan Sezgin Tanrıkulu ise PM'ye girmeyi başaramadı.

ÖZEL'E "MUHALİF" ATAK

Sabah'ın haberine göre, Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı.

Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

BÖLÜNMELER BİTMİYOR

Öte yandan Özel'in listesi üzerinden PM'ye giren birçok siyasinin İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti.

"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özel'ciler" ve "İmamoğlu'cular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

TANRIKULU'NA BÜYÜK ŞOK

PM seçimlerinde gözler bir yandan da Sezgin Tanrıkulu'nun üzerindeydi. Yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk askerine yönelttiği iftiralarla büyük rahatsızlık yaratan Tanrıkulu, buna rağmen Özel tarafından "A takıma" dahil edilmişti.

PM seçimlerinde yeterli oyu alamayıp saf dışı kalan Tanrıkulu, kendisine ancak yedek üyeler arasında yer bulabildi.

Yeni PM'de 8 kişilik "muhalif" grubun yanı sıra, Özel'in listesinde de ayrışmalar olabileceği değerlendiriliyor.

'Özgür Özel dans videosu' sosyal medyayı salladı
'Özgür Özel dans videosu' sosyal medyayı salladı

Sosyal Medya

'Özgür Özel dans videosu' sosyal medyayı salladı

Kemal kaybetti Ekrem havalara uçtu: İçimde bir şeyler bum bum yani
Kemal kaybetti Ekrem havalara uçtu: İçimde bir şeyler bum bum yani

Gündem

Kemal kaybetti Ekrem havalara uçtu: İçimde bir şeyler bum bum yani

Yılmaz Özdil'den bomba sözler! Özgür Özel'i yerden yere vurdu
Yılmaz Özdil'den bomba sözler! Özgür Özel'i yerden yere vurdu

Medya

Yılmaz Özdil'den bomba sözler! Özgür Özel'i yerden yere vurdu

'Özgür Özel kazanırsa bırakırım' demişti! Barış Yarkadaş sözünü tuttu
'Özgür Özel kazanırsa bırakırım' demişti! Barış Yarkadaş sözünü tuttu

Gündem

'Özgür Özel kazanırsa bırakırım' demişti! Barış Yarkadaş sözünü tuttu

Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı
Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı

Gündem

Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23